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आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर ने दिए निर्देश:कॉलेजों में 8 फरवरी से सभी कक्षाएं शुरू होंगी, 50% छात्र रहेंगे उपस्थित

सीकर4 घंटे पहले
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आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर ने सभी महाविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां 8 फरवरी से दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त निदेशक अकादमिक डॉ. सोमित्र नाथा झा के अनुसार कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के गृह विभाग के आदेश के अनुसार पूर्व में स्नातक व स्नातकोत्तर फाइनल ईयर की कक्षाएं पूर्व में शुरू की जा चुकी है।

सभी महाविद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति पहले दिन एवं शेष 50 प्रतिशत उपस्थिति दूसरे दिन रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क के साथ ही हेल्थ प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए। कॉलेज में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा क्लासरूम को प्रत्येक दिन सेनेटाइज करना होगा।

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