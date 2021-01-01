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अभियान:कांग्रेस किसान मोर्चा राजस्थान कार्यकारिणी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी

सीकर7 घंटे पहले
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कांग्रेस किसान मोर्चा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र झुरिया ने कार्यकारिणी में नव नियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर पदग्रहण करवा दिए है। साथ ही दौसा जिला कार्यकारिणी का गठन किया है। जिसमें राजेश कुमार सीकरी को दौसा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया।

अशोक मील व सुनील कुमार सैनी को प्रदेश महामंत्री, प्यारेलाल सैनी, रामावतार बीदावत, अमरचंद बगड़िया, भागीरथ नायक, रवी रणवां को प्रदेश सचिव, नियुक्त कर नियुक्ति पत्र जारी किए गए है। झूरिया ने बताया कि संगठन की ओर से अब प्रदेशव्यापी सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। इस मौके पर सुरेश यादव, सत्यदेव मीना, सुरेंद्र थालौड़, राहुल-प्रियंका गांधी सेना सीकर संयोजक नरेंद्र धालय आदि मौजूद रहे।

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