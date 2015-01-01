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कोरोना का असर:बाबा की जन्मस्थली श्याम कुंड के नहीं खुले कपाट

खाटूश्यामजी3 घंटे पहले
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कस्बे में बाबा श्याम के मंदिर के कोविड-19 के चलते आठ माह बाद 11 नवंबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिए गए, लेकिन बाबा की जन्म स्थली श्याम कुंड के कपाट अभी तक नहीं खुले हैं और श्रद्धालु श्याम कुंड में अवस्थित मंदिरों के दर्शन नहीं कर पा रहे है।

इससे उनके मन में मलाल रह जाता है। श्याम कुंड में स्थित आधा दर्जन मंदिरों के दर्शन नहीं होने से श्याम श्रद्धालुओं के मन में निराशा की भावना रह जाती है। हालांकि जिला प्रशासन व श्री श्याम मंदिर कमेटी ने मंदिर के पट खोलने को लेकर जिलास्तरीय बैठक कर निर्णय ले लिया, लेकिन अभी तक श्याम कुंड के कपाट खोलने को लेकर जिला प्रशासन व श्री श्याम मंदिर कमेटी का ध्यान इस ओर नहीं गया।

गौरतलब है कि 19 मार्च 2019 को श्याम मंदिर के साथ ही श्याम कुंड के भी कपाट बंद कर दिए थे जो आज तक नहीं खुले हैं। यहां वर्षपर्यंत पवित्र कुंड में स्नान कर बाबा की पूजा अर्चना कर श्रद्धालु अपने व्यापार, परिवार की खुशहाली की मनोकामनाएं मांगते हैं, वहीं श्याम कुंड बिना सफाई के बंद पड़ा है। सरकार व जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर कब जाएगा और कब बाबा कीे जन्मस्थली श्याम कुंड के कपाट खुलेंगे।

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