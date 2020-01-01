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फैसले की रात:निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी ताकत, सवा दो लाख मतदाता करेंगे 853 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

सीकरएक घंटा पहले
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सीकर के मतदाता करेंगे फैसला - Dainik Bhaskar
सीकर के मतदाता करेंगे फैसला
  • 7 नगर पालिकाओं में 260 वार्डों के लिए मतदान

निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपने बोर्ड बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रामगढ़ शेखावाटी में उपनेता प्रतिपक्ष और विधायक राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में और शिक्षामंत्री गोविंदसिंंह डोटासरा ने कांग्रेस के समर्थन में जमकर प्रचार किया। सात नगर पालिकाओं में दो लाख 25 हजार 424 मतदाता पार्षद का चुनाव लड़ रहे 853 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।

प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है: भाजपा

पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए भाजपा नेता राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। दो साल में ही जनता कांग्रेस के राज में ठगा सा महसूस कर रही है। बिजली के बिल करंट मार रहे है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार में रहते हुए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई, जिसे गहलोत सरकार बंद करने पर उतारू है।

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना

वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने प्रचार के दौरान किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर हमले किए। लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए राज्य सरकार की कड़ी से कड़ी जोड़कर सरकार को मजबूत बनाएंगे तो विकास तेजी से होगा। वहीं सरकार के जनकल्याणकारी काम भी गिनवाएं।

बता दें कि रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, लोसल, रींगस, खण्डेला, श्रीमाधोपुर में 260 वार्डों में 2 लाख 25 हजार 424 वोटर्स मतदान करेंगे। रामगढ़ शेखावाटी में 42, फतेहपुर 117, लक्ष्मणगढ़ 79, लोसल 37, रींगस 36 खण्डेला 32 और श्रीमाधोपुर में 46 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इसमें 7 नगर पालिकाओं में 260 वार्डों के लिए 853 पार्षद चुनाव के लिए मैदान में हैं।

सात नगरपालिकाओं में मतदाताओं की संख्या

  • रामगढ़ शेखावाटी के कुल 26251 मतदाता, पुरूष 13943 और महिला 12307
  • फतेहपुर में कुल 71236 मतदाता, इसमें पुरूष 37262 और महिला 33974
  • लक्ष्मणगढ़ में कुल 43297 मतदाता, इसमें पुरूष 22661 और महिला 20636
  • लोसल में कुल 21458 मतदाता, इसमें पुरूष 11417 और महिला 10041
  • रींगस के कुल 19584 मतदाता, इसमें पुरूष 10175 और महिला 9408
  • खण्डेला में कुल 17519 मतदाता, इसमें पुरूष 9394 और महिला 8125
  • श्रीमाधोपुर में कुल 26079 मतदाता, इसमें पुरूष 13551 और महिला 12528

रामगढ़ शेखावाटी में 42, फतेहपुर 117, लक्ष्मणगढ़ 79, लोसल 37, रींगस 36 खण्डेला 32 तथा श्रीमाधोपुर में 46 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि 7 नगर पालिकाओं में 260 वार्डों के लिए 853 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं।

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