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चुनाव:भाजपा-कांग्रेस ने जारी नहीं की नामों की सूची संकट वाली सीटों पर सीधे भरवाएंगे नामांकन

सीकर4 घंटे पहले
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  • नामांकन भरने के लिए साेमवार काे आखिरी दिन, आज छुट्‌टी होने से नहीं भरे जा सकेंगे नामांकन

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पत्ते नहीं खोल रही है। अब दावेदारों के पास नामांकन के लिए सिर्फ सोमवार का दिन बचेगा। संभावना है कि संकट वाली सीटों की सूची सार्वजनिक किए जाने की बजाय संभावित उम्मीदवारों को फार्म भरने की हरी झंडी दे दी जाएगी।

पार्टी की ओर से निर्वाचन अधिकारी के पास सीधे सिंबल भेजा जाएगा। भाजपा कुछ सीटों के नाम रविवार को सार्वजनिक कर सकती है। सबसे ज्यादा मशक्कत जिला परिषद सदस्यों के टिकट पर हो रही है। क्योंकि जिला परिषद सदस्यों में से ही जिला प्रमुख चुना जाना है।

दोनों ही पार्टियों में जिला पर्यवेक्षकों की और प्रदेश नेतृत्व से टिकट को लेकर देर रात तक मंथन होता रहा है। भाजपा नेताओं की बैठक में देर रात तक जिला परिषद के 35 और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 250 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए। भाजपा और कांग्रेस ने एक-दूसरे की चाल पर नजर रखने के कारण सूची जारी नहीं की। सूत्रों के अनुसार पार्टी नेताओं की ओर से इशारा मिलने पर प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं के इशारे पर प्रत्याशियों ने भरे नामांकन
कांग्रेस ने भले ही प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की। लेकिन नेताओं की ओर से इशारा मिलने पर कई संभावित प्रत्याशियों ने शनिवार को नामांकन भर दिए। वार्ड 24 से कोयली, वार्ड 23 दिनेश कुमार, वार्ड 30 बबीता, वार्ड 14 सुशीला, वार्ड 28 से राजेश्वरी लुणिवाल, वार्ड 10 से सुनिता गठाला, वार्ड 7 से पूरण कंवर, वार्ड 33 से किरण व संजू ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। हालांकि अभी पार्टी द्वारा इन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है।

भाजपा प्रत्याशियों में होंगे कई बड़े नाम
जिला परिषद के भाजपा प्रत्याशियों में कई बड़े नाम शामिल होंगे। इनमें भाजपा जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी के अलावा सैनिक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष प्रेमसिंह बाजौर की पुत्र वधु और भतीजे की पत्नी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मीटिंग में इनके टिकट पर लगभग सहमति बन गई।

जिप के लिए 28 व पंस. सदस्य के लिए 205 प्रत्याशियों ने 218 नामांकन दाखिल किए
नामांकन के चौथे दिन शनिवार को जिला परिषद सदस्य के लिए 28 तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए 205 प्रत्याशियों ने 218 नामांकन दाखिल किए।जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड 39 से कपिल कुमार माकपा, वार्ड 32 पोखर मल भाजपा, वार्ड 8 विद्याधर बसपा, वार्ड 19 कर्मवीर भाजपा, वार्ड 9 सागर खाचरिया माकपा , वार्ड 24 कोयली कांग्रेस,वार्ड 27 पूरण मल मीणा भाजपा, वार्ड 36 मुकेश कुमार बसपा, वार्ड 23 दिनेश कुमार कांग्रेस, वार्ड 30 बबीता कांग्रेस व निर्दलीय, वार्ड 7 से सरोज नेहरा बसपा , वार्ड 14 सुशीला कांग्रेस, वार्ड 28 राजेश्वरी लुणिवाल कांग्रेस, वार्ड 24 मंजू देवी भाजपा , वार्ड 10 सुनिता गठाला कांग्रेस, वार्ड 7 पूरण कंवर कांग्रेस, वार्ड 33 किरण कांग्रेस, संजू कांग्रेस, जमना देवी भाजपा , वार्ड 5 में हरीश कुमार भाजपा , वार्ड 14 दुर्गा देवी माकपा , वार्ड 13 से अशोक महरडा बसपा , वार्ड 12 रेखा देवी बसपा , वार्ड 10 सुमन देवी निर्दलीय व भाजपा , वार्ड 32 से धीरेन्द्र कुमार बसपा, वार्ड 15 इंदू कुमावत ने भारतीय जनता पार्टी से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया।

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