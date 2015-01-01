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शेखावाटी विवि:बीएससी व एलएलबी फाइनल ईयर और पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ का परिणाम घोषित

सीकर21 मिनट पहले
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शेखावाटी विश्वविद्यालय ने गुरुवार को बीएससी फाइनल ईयर, एलएलबी फाइनल ईयर और पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ का रिजल्ट घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. भागीरथसिंह ने बताया कि कोरोना के चलते सभी परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई थी। फाइनल ईयर की परीक्षाएं यूजीसी व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोजित करवा हमने सबसे पहले रिजल्ट घोषित कर दिया है।

दीपावली के बाद बीए फाइनल ईयर का परिणाम भी जारी कर देंगे। शेखावाटी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. मुनेश कुमार ने बताया कि हमने बीकॉम के तीनों ईयर का रिजल्ट लॉकडाउन के दौरान ही घोषित कर दिया था। बीकॉम के लंबे अंतराल के बाद शेखावाटी विश्वविद्यालय रिजल्ट घोषित कर दिया है।

राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में शेखावाटी विश्वविद्यालय के ज्यादातर एग्जाम कोरोना से पहले ही आ गए थे।बीएससी फाइनल ईयर का परिणाम 65 प्रतिशत रहाबीएससी फाइनल ईयर में 13624 में से 8865 विद्यार्थी पास हुए हैं। पास प्रतिशत 65.07 प्रतिशत रहा है। 6580 प्रथम श्रेणी व 2276 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं।

वहीं एलएलबी फाइनल ईयर में 480 विद्यार्थी बैठे थे जिनमें से 366 पास हुए हैं। पास प्रतिशत 76.25 प्रतिशत रहा है और प्रथम श्रेणी से 10 व द्वितीय श्रेणी से 356 विद्यार्थी पास हुए हैं। वहीं पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ में कुल 36 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थी पास हुए हैं। 25 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं।

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