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आज रूपए का दिन:धनतेरस पर 85 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद

सीकर21 मिनट पहले
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  • शाम 6:01 बजे तक रहेगी त्रयोदशी, इसके बाद चतुर्दशी
  • रात को छोटी दिवाली मनाई जाएगी, घर-घर में होगा दीपदान

धनतेरस के स्वागत के लिए बाजार दुल्हन की तरह सज चुका है। धनतेरस के मौके पर शुक्रवार को बाजार में 85 करोड़ रुपए से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद है। सबसे ज्यादा वाहन, इलेक्ट्रिक, ज्वैलरी और बर्तनों की खरीदारी होगी। खास मुहूर्त में हजारों नए वाहन सड़कों पर उतरेंगे। मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदारी से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है।

पंडित नरेश जोशी ने बताया कि इस बार त्रियोदशी और चतुर्दशी को लेकर लोगों में असमंजस है। ऐसे में कई लोगों ने गुरुवार को भी धनतेरस की खरीदारी की, लेकिन पंचाग के अनुसार गुरुवार रात 9.30 बजे शुरू हुई त्रयोदशी शुक्रवार शाम 6.01 बजे रहेगी। इसी दिन प्रदोष व्रत भी रहेगा। ऐसे में शुक्रवार को ही धनतेरस मनाई जाएगी। खरीदारी के ज्यादातर शुभ मुहूर्त शुक्रवार को ही रहेंगे।

शाम 6:01 बजे बाद चतुर्दशी
शुक्रवार को शाम 6.01 बजे के बाद चतुर्दशी शुरू होगी। मान्यताओं के अनुसार, चतुर्दशी में शाम को दीपदान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में चतुर्दशी के 14 यम बताए गए हैं। इसलिए इस दिन 14 दीपों का दान किया जाता है। महिलाएं शुक्रवार को रूप रूप चतुर्दशी मनाएगी। ब्यूटी पार्लर में भीड़ रहेगी। वहीं, घरों में भी शृंगार किया जाएगा।

खरीदारी के लिए आज खास मुहूर्त
वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स : चर लग्न – सुबह 11.31 से 1.14 बजे तक।
ज्वैलरी, सोना-चादी : स्थिर लग्न – दोपहर 1.14 से 2.43 बजे तक।
बर्तन : गोधूलि वेला : शाम 5 से 6 बजे तक।

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