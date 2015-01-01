पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राहत:गोभी-टमाटर के भाव 80 रुपए से गिरकर 40 से 50 रुपए किलो हुए

सीकर14 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • लोकल पैदावार आने से सब्जियों की कीमतों से 15 से 30 रुपए की गिरावट

सब्जियों की नई फसलें आम उपभोक्ता को महंगाई से राहत दे रही हैं। महज 15 दिन में ही 70 से ₹80 प्रति किलो तक बिकने वाली मिर्ची, टमाटर, गोभी व प्याज समेत कई सब्जियों के दाम अब खुदरा मार्केट में 40 से ₹50 किलो तक बोले जाने लगे हैं। कारोबारियों के मुताबिक एक पखवाड़े में ही सब्जियों के दामों में 15-₹30 प्रति किलो तक की गिरावट आ चुकी है।

मंडी में लोकल प्याज की भी आवक होने लगी है। लोकल प्याज के थोक भाव ₹35 प्रति किलो तक बोले जा रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में नासिक की मंडी से आने वाले प्याज के दाम 40 से ₹45 किलो तक है। प्याज के थोक भाव में करीब 15 से ₹20 प्रति किलो तक की गिरावट आई है ऐसी स्थिति में 15 दिन में ही 70 से ₹80 किलो तक बिकने वाले प्याज के खुदरा दाम ₹50 प्रति किलो तक बोले जाने लगे हैं।
सब्जियों के थोक भाव
कृषि उपज मंडी फल सब्जी व्यापार संघ के महेश सैनी तथा थोक व्यापारी राजेश कुमार का कहना है कि फिलहाल हरी सब्जियों के भाव में ज्यादा गिरावट आई है। इसकी वजह है लोकल स्तर पर सब्जियों की पैदावार शुरू होना। फूलगोभी 15 से 20 रुपए, पत्ता गोभी 35 से 40, शकरकंद 14 से 20, पालक 5 से 10, हरा धनिया 15-30, लोकल प्याज 25 से 35, बैंगन 20 से 30, आलू 30, आलू नया 42, भिंडी 35 से 40, मिर्ची 20 से 35, टमाटर 30 से 35, लौकी के दाम 18 से ₹20 प्रति किलो तक बोले जा रहे हैं।
सब्जियों के खुदरा भाव
जयपुर रोड के विक्रेता मनीष सिंगोदिया तथा नवलगढ़ रोड के विक्रेता पूरणमल के अनुसार शहर के अलग-अलग मार्केट में 5 से ₹10 के अंतराल पर विक्रेता खुदरा भाव में सब्जियों की बिक्री कर रहे हैं। फूलगोभी 30 से 50 रुपए, पत्ता गोभी 50 से 60, शकरकंद 30 से 40, पालक 25 से 30, हरा धनिया 70 से 80, लोकल प्याज 50 से 60, मूली 8 से 10, बैंगन 50 से 60, आलू 40, आलू नया 50 से 55, मिर्च 50 से 60 रुपए, टमाटर 50 से 60, लौकी 30 से 35 रुपए प्रति किलो खुदरा भाव में बेची जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें