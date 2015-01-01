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जनचेतना:कोराेना के प्रति जागरूकता को लेकर अभियान चलाया

खाटूश्यामजी22 मिनट पहले
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कस्बे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कमलेश कुमार मीणा के नेतृत्व में कस्बे में लोगों को मास्क वितरण किया गया। मुख्य बाजार, कबूतर चौक, श्याम चौक, श्री श्याम बाबा मंदिर रोड पर लोगों को मास्क वितरण कर उन्हें कोविड-19 के बचाव के उपाय बताए गए। साथ ही प्रसाद व मिठाई की दुकानों पर मिठाई के डिब्बों पर नो मास्क नो एंट्री का स्टीकर अनिवार्य रूप से लगाने के लिए पाबंद किया गया।

दुकानदारों को मास्क लगाने व कोरोना वायरस की गाइड लाइन को पालन करने के लिए भी पाबंद किया गया। गौरतलब है कि बाबा श्याम के मंदिर के पट खुलने के बाद कस्बे में करीब-करीब दुकानें भी खुल गई। इसलिए लोगों को जागरूक किया गया और श्याम भक्तों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान नगरपालिका के सफाई निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, विजयपाल सिंह, जयपाल और विनोद खांडल सहित नगरपालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे।
अजीतगढ़. स्थानीय बाबा नारायणदास राजकीय सामान्य चिकित्सालय में बुधवार को पीएमओ के अधीनस्थ चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने भास्कर की मुहिम मास्क ही वैक्सीन हैं के तहत जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉ. सोनिया, फार्मासिस्ट मुकेश सैनी, एमएन द्वितीय श्याम सुंदर, कम्प्यूटर ऑपरेटर स्वाति कुमावत, छितर मल,दीपक समेत बड़ी संख्या में स्टाफ व लोग मौजूद थे।

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