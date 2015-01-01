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तासर बड़ी के पास हादसा:कार का टायर फटा, टैंकर ने मारी टक्कर, गमी में जा रहे पति-पत्नी, पुत्रवधु व भाई की पत्नी की मौत

सीकर2 घंटे पहले
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भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार का एक साइक का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया, जिससे भीकाराम, शांतिदेवी, गीतादेवी व दुर्गादेवी की मौके पर ही मौत हो गई।
  • नागौर के अहीरपुरा गांव जा रहा था झुंझुनूं के मैणास का परिवार

तासर बड़ी के पास गुरुवार सुबह कार व टैंकर के बीच हुई भिड़ंत में कार में सवार नवलगढ़ के मैणास गांव के एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग गमी में शामिल हाेने नागाैर जिले के अहीरपुरा गांव जा रहे थे। मृतकों में पति-पत्नी, पुत्रवधु व छोटे भाई की पत्नी शामिल है। हादसे में घायल कार चालक को जयपुर रैफर कर दिया गया। सदर थाने के एएसआई नरेंद्र सिंह ने बताया कि मैणास गांव के 63 वर्षीय भीखाराम पुत्र कान्हाराम, उनकी पत्नी शांतिदेवी (58), छोटे भाई सुंदरमल की पत्नी दुर्गादेवी (35) और 28 वर्षीय पुत्र वधू गीता देवी पत्नी सुनिल कुमार गमी में शामिल होने के लिए अहीरपुरा जा रहे थे। परिजनाें ने बताया कि भीखाराम की पुत्रवधु गीता देवी के ताऊ जालूराम की माैत हाे जाने पर ये लाेग गमी में शामिल हाेने कार लेकर सुबह छह बजे मैणास से रवाना हुए थे। कार भीखाराम का भतीजा महेंद्र पुत्र वासुदेव चला रहा था।

करीब साढ़े आठ बजे तासर बड़ी के पास टायर फटने से कार असंतुलित हाे गई। उसी दौरान पालवास की तरफ से आ रहे डीजल से भरे टैंकर ने सामने से टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार का एक साइक का हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया, जिससे भीकाराम, शांतिदेवी, गीतादेवी व दुर्गादेवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जयपुर रैफर किया गया।

गांव में मचा कोहराम, एक साथ जली परिवार के चार सदस्यों की चिताएं

मैणास गांव में सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के चार सदस्यों का गुरुवार की शाम गांव के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया। एकसाथ चार चिताएं जलती देख वहां मौजूद परिवार, समाज के लोगों और रिश्तेदारों की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। गांव के लोगों ने बताया कि इस तरह एक साथ परिवार के चार सदस्यों की जलती अर्थियां कभी नहीं देखी गई थीं।

चार साल पहले हादसे में बेटे को खोया, अब माता-पिता व बहु की भी मौत

मृतक भीखाराम पूर्व सैनिक थे और पांच भाई-बहनाें में सबसे बड़े था। भीखाराम के बड़े बेटे सुनिल की वर्ष 2016 में सड़क हादसे में माैत हाे गई थी। अब इस हादसे में सुनिल की पत्नी गीता देवी की मौत हो गई। गीतादेवी के तीन बेटियां हैं। छाेटा बेटा रघुवीर सिंह अार्मी में है। भीखाराम के भाई राम सिंह ने बताया कि वे खुद पुलिस में है। उनका भाई भीखाराम फाैज से रिटायर हाेने के बाद खेती करता था।

धमाका सुनकर मौके पर आए लोग, कार चालक की सांसें चलती देख कैंपर से अस्पताल पहुंचाया, जयपुर रैफर किया

प्रत्यक्षदर्शी तासर बड़ी के नेमीचंद जांगिड़ ने बताया कि वे लाेग सामान लेने किराने की दुकान पर खड़े थे। अचानक धमाका हुअा ताे साेचा कि पास में स्थित ट्रांसफार्मर की डीपी फट गई है। सड़क पर जाकर देखा तो टैंकर के आगे क्षतिग्रस्त कार खड़ी थी। टैंकर में काेई नहीं दिखा। कार में सवार तीन महिलाओं व एक पुरुष की मौत हो चुकी थी। ड्राइवर की सांसें चल रही थी।

ऐसे में गांव वालों ने शराब ठेके पर खड़ी कैंपर की मदद से उसको अस्पताल भिजवाया। माैके से फरार हुए टैंकर चालक नेमीचंद की तलाश की जा रही है। हादसे पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शोक जताते हुए कहा कि तासर बड़ी गांव में हुई दुर्घटना में एक ही परिवार के चार व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने संवेदना व्यक्त कर कहा कि मेरी गहरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। विधायक डॉ. राजकुमार शर्मा ने भी गहरा शोक जताया। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की।

अस्पताल में मचा हड़कंप, गश खाकर गिर पड़ा चचेरा भाई

घटना के बाद एक साथ चार शव अस्पताल पहुंचे ताे यहां हड़कंप मच गया। थाेड़ी देर बाद सूचना लगने पर मृतकाें के परिजन भी राेते-बिलखते अस्पताल पहुंच गए। भीखाराम का चचेरा भाई पूर्व ग्रामसेवक पितराम यादव गश खाकर वहीं गिर पड़ा। पुलिस का कहना है कि पितराम ने टैंकर चालक के खिलाफ शिकायत दी है। इधर, घटना के बाद माैके पर पहुंचे एएसपी डाॅ. देवेंद्र शर्मा व सिअाे सिटी रामचंद्र मूंड ने क्षतिग्रस्त वाहनाें काे हटवाया।

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