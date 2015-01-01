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श्रद्धांजलि:सरदार पटेल की 70वीं पुण्यतिथि मनाई, पद्मश्री ओला को श्रद्धांजलि दी

फतेहपुर2 दिन पहले
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लौह पुरुष व शीशराम ओला को श्रद्धांजलि देते कार्यकर्ता।
  • लौह पुरुष बल्लभ भाई पटेल व पद्मश्री शीशराम ओला के योगदान को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया याद

देश के प्रथम गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री शीशराम ओला की पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। देहात ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह नेहरा ने बताया कि दोनों महान नेताओ का योगदान युगों-युगों तक याद रखा जाएगा । इस दौरान पूर्व चेयरमैन गफूर खान, युवा नेता सुरेन्द्र महिचा, पूर्व चेयरमैन रुड़मल सांखला, विनीत लोहिया, पूर्व पार्षद सुरेश चिरनिया, उप प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह कारंगा, याकूब खान रोहलसाहबसर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। लोसल | कस्बे के धोद रोड स्थित सरदार पटेल पीजी. महाविद्यालय में भाजपा जिला मंत्री एवं सरदार पटेल पीजी महाविद्यालय निदेशक डॉ. अरविंद भूकर तथा प्राचार्य डॉ. गणपत सिंह कविया के सानिध्य में भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्य तिथि मनाई गई। इस अवसर पर डॉ. भूकर ने सरदार पटेल के सिद्धांतों को अपने जीवन में समाहित कर देश सेवा करने का आह्वान किया।

डॉ. कविया ने बताया कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके सिद्धांत अति उपयोगी हैं। आज जो देश के सामने ज्वलंत समस्याएं, अलगाववाद एवं आतंकवाद की है उनको जड़ से खत्म करने में सरदार पटेल के सिद्धांत निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। अतः हमें उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर व्याख्याता सुनील, मनीष पौशिक एवं वरिष्ठ लिपिक गोवर्धन शर्मा कालेज स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

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