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कार्यक्रम:सीएलसी का रजत जयंती वर्ष मनाया, सुंदरकांड पाठ किए

सीकर7 घंटे पहले
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शिक्षा नगरी संग सीएलसी का जन्मदिवस 31 संस्था परिसर में मनाया गया। संस्था के रजत जयंती वर्ष की शुरुआत सुंदरकाण्ड के पाठ से की गई। इसके पश्चात दोपहर 12:15 बजे सीएलसी के नव-निर्मित भवन “भावस्थली’ का लोकार्पण सातड़ा धाम के संत ज्ञाननाथ महाराज द्वारा किया गया। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे सीएलसी व सीईओ साहिल चौधरी का जन्मदिवस केक काटकर मनाया गया। सीएलसी निदेशक इंजी. श्रवण चौधरी ने कहा कि अब अगला लक्ष्य रहेगा कि “सीएलसी का सपना हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर बने अपना”।

इस अवसर पर संस्था चेयरमैन प्रेमसिंह चौधरी, निदेशक इंजी. श्रवण चौधरी, परमेश्वर शर्मा (सालासर वाले), मांगीलाल जी पुजारी (सालासर), प्रकाश पुजारी (जीणमाता), सालासर व जीणमाता के पुजारी परिवार के सदस्य, झुंझुनूं जिला परिषद सीईओ जयप्रकाश जाजड़ा, सीएलसी परिवार के सभी सदस्य व छात्र उपस्थित रहे।

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