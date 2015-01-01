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नगर परिषद:सभापति ने किया कोरोना जागरूकता बुकलेट का विमोचन, सावधानियों के तरीके सुझाए

सीकर4 घंटे पहले
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नगर परिषद सभापति जीवणं खां ने गुरुवार को कोरोना जागरूकता बुकलेट का विमोचन किया। यह बुकलेट दैनिक भास्कर और नगर परिषद ने तैयार करवाई है।

बुकलेट में कोरोना से बचाव के तरीके सुझाए गए हैं। बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई है। कोरोना में नगर परिषद द्वारा आमजन की सहूलियत के लिए कामों का जिक्र किया गया है। नगर परिषद के कल्याण भवन में बुकलेट विमोचन समारोह में सभापति जीवण खां ने कहा कि शहर में अब तक कोरोना से बचाव के लिए सवा दो लाख लीटर दवा का छिड़काव किया जा चुका है। इसके अलावा जन जागरूकता के लिए मास्क वितरण किए। शहर के हर गली मोहल्लों में मास्क बांटे जा रहे है। जागरूकता के लिए रैली निकाली जा रही है। सभापति ने बताया कि नगर परिषद शहर में लोगों की सहूलियत के लिए कई काम कर रही है।

ऑनलाइन सुविधाओं के तहत 100 से ज्यादा विवाह प्रमाण पत्र, 38056 जन्म प्रमाण पत्र, 2250 मृत्यु प्रमाण पत्र, 924 पट्टे और 237 भवन निर्माण से ज्यादा अनुमति जारी की है। सभापति जीवण खां ने बताया कि कोरोना महामारी के दौर में नगर परिषद पूरी तरह मुस्तैदी रही। शहर में कोविड सेंटर स्थापित करने, सफाई व्यवस्था, भोजन, मास्क वितरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। शहर व कोविड सेंटरों पर दो लाख लीटर सोडियम हाईपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया।

40 हजार से ज्यादा मास्क बांटे गए। दो अक्टूबर को शुरू किए गए अभियान में एक लाख मास्क बांटे जाने का लक्ष्य है। जरूरतमंद परिवारों को 50 हजार राशन किट वितरित किए गए। विभिन्न स्थानों व कोविड सेंटरों पर दो लाख से ज्यादा भोजन पैकेट दिए गए। नए भवन में आने के बाद ही सीकर स्वच्छता में प्रदेश में दूसरे पायदान पर पहुंचा। पानी निकासी के लिए बजाज रोड, कोतवाली रोड, गणेश मंदिर, चितलांगिया स्कूल के पास मुख्य नाले का काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 43.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

वहीं नवलगढ़ रोड के पानी निकासी के लिए 13.50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। इसके साथ ही शहर में चार हजार से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई गई। तीन हाई मास्क लाइट, 150 सिंगल पोल लाइट लगाई गई। जनसहयोग से नानी लेक इको पार्क में दो हजार पेड़ लगवाए।

लोगों को लॉकडाउन से लेकर आज तक शहरवासियों तक हर सम्भव मदद पहुंचायी है। लॉकडाउन में जरूरतमंदो के लिए नगरपरिषद क्षेत्र में राशन किट, सेनेटाईजर, मास्क का वितरण संख्या में किया है।
जीवण खां, सभापति, नगर परिषद सीकर

नगर परिषद की ओर से लॉकडाउन से लेकर लगातार सेनेटाईजर, भोजन की व्यवस्था लगातार करवाई जा रही है। आमजन चेहरे पर मास्क लगाकर रखें। सोशल डिस्टेंस रखें व सेनेटाइजर का प्रयोग करें। श्रवण कुमार विश्नोई, आयुक्त, नगर परिषद

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