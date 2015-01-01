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सीबीएसई:दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव

सीकर21 मिनट पहले
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  • 12वीं में मल्टीपल च्वाॅइस सवालों की संख्या 18 की जगह 15 की, 10वीं हिंदी में 2 ही खंड में प्रश्न होंगे

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। यह बदलाव इसी सत्र 2020-21 से लागू होगा। छात्र-छात्राएं और अभिभावक परीक्षा पैटर्न में यह बदलाव ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी सैंपल पेपर के जरिए चेक कर सकते हैं। यह बदलाव सीबीएसई के 10वीं व 12वीं के कई पेपर में किया गया है।

10वीं के हिंदी विषय में भी बदलाव किया गया है। हिंदी विषय में अब केवल दो ही खंड में प्रश्न रहेंगे। प्रथम खंड में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगें जबकि द्वितीय खंड में लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी तक हिंदी में चार खंड में प्रश्न पूछे जाते थे। हिंदी के प्रथम खंड में 40 मार्क्स और द्वितीय खंड में 40 मार्क्स के सवाल रहेंगे।

12वीं के इंग्लिश विषय में भी बदलाव किया है। अभी तक इंगलिश में तीन खंड में प्रश्न पूछे जाते थे, परंतु अब दो खंड में प्रश्न पूंछे जाएगे। पहले खंड में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न और दूसरे खंड में लघु तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे।

सीबीएसई बोर्ड ने यह बदलाव सत्र 2021 की परीक्षा के लिए किया है।12वीं जीवविज्ञान के प्रश्नपत्र में पांच की जगह चार भाग होंगे और प्रश्नों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 कर दी गयी है। इस प्रकार मनोविज्ञान में इस साल वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या 17 से बढ़ाकर 21 कर दी गयी है।
इस बार कला संकाय में भी प्रश्नों की संख्या घटाई
सीबीएसई बोर्ड ने कला संकाय के कई विषयों में प्रश्न पत्र की संख्या घटाई गयी है। बोर्ड के कक्षा 12वीं में इस बार मल्टीपल च्वाइस वाले प्रश्नों की संख्या 18 की जगह 15 कर दी गई है। इनमें से केवल 14 प्रश्नों के जबाब ही देने हैं। परीक्षा के पेपर्स में बदलाव की जानकारी सैंपल पेपर से दे दी गयी है। जिससे कि छात्र-छात्राओं को परेशानी नहीं हो सके।

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