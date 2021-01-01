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कार्रवाई में बाधा:तोदीनगर-चंदपुरा की जमीन पर कार्रवाई करने पहुंची नगर परिषद की टीम, ग्रामीणों के विरोध पर लौटना पड़ा

सीकर3 घंटे पहले
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  • ग्रामीणों ने आरोप लगाया- कोर्ट के आदेशों के विरूद्ध कृषि भूमि को खुर्दबुर्द करना चाहती है नगर परिषद

तोदी नगर से सटाकर स्थित चंदपुरा की जमीन को लेकर नगर परिषद और खातेदार के बीच चल रहे जमीनी विवाद में रविवार को परिषद टीम पुलिस जाप्ते के साथ जेसीबी, ट्रेक्टर लेकर कार्रवाई करने पहुंची। लेकिन मामले में कोर्ट आदेश और ग्रामीणों के विरोध के चलते परिषद टीम को वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि चंदपुरा में ग्रामीणों की कृषि भूमि है।

इसके पूर्वी सीमा की ओर से तोदी नगर आवासीय कॉलोनी है। कॉलोनी डवलप करने के दौरान इन कृषि भूमि को योजना में शामिल किए जाने पर विवाद हुआ था। इससे मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने जमीन का नाप कर पत्थर गड्डी करने के आदेश दिए थे। यह काम अभी प्रक्रियाधीन है। ग्रामीणों का आरोप है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद कोर्ट आदेशों के विरुद्ध नगर परिषद टीम रविवार को कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने पहुंच गई। काश्तकारों के तर्कों का दस्ता जबाव नही दे सका।

ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन से नगर परिषद अतिक्रमण हटाने को तैयारी कर रहा था, उस जमीन पर काश्तकारों का हक है। किसानों ने नगर परिषद आयुक्त के सामने न्यायालय के दस्तावेज प्रस्तुत किए। इस दौरान मौके पर महिलाएं भी इक्कठा हो गई। नगर परिषद आयुक्त ने विरोध को भांपकर कार्रवाई रोक दी। इसके बाद अतिक्रमण हटाने आया दस्ता वापस बैरंग लौट आया।

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