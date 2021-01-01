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मत मिले, बहुमत नहीं:फतेहपुर, लोसल, रामगढ़ व श्रीमाधोपुर में कांग्रेस आगे, लक्ष्मणगढ़ में भाजपा-कांग्रेस बराबर, रींगस-खंडेला में निर्दलीय ताकतवर

सीकर7 घंटे पहले
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श्रीमाधोपुर. जीत का जश्न मनाते कांग्रेस समर्थक। - Dainik Bhaskar
श्रीमाधोपुर. जीत का जश्न मनाते कांग्रेस समर्थक।
  • सातों नगरपालिकाओं में निर्दलीय होंगे किंगमेकर
  • खंडेला के वार्ड 10 में लॉटरी से कांग्रेस के विजय जीते लक्ष्मणगढ़ के वार्ड 8 से इमरान ने सीपीएम का खाता खोला
  • फतेहपुर में 10 साल से पालिकाध्यक्ष पद पर काबिज भाजपा बहुमत से दूर, श्रीमाधोपुर में भी भाजपा को नुकसान

जिले की सात नगर पालिकाओं में रविवार को चुनाव परिणाम के साथ ही अगले पालिकाध्यक्ष के लिए चुनावी मैदान तैयार हो गया। जिले में एक भी जगह भाजपा-कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि फतेहपुर, लोसल, रामगढ़ शेखावाटी और श्रीमाधोपुर में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं। यहां निर्दलियों को साथ लेकर कांग्रेस बहुमत साबित कर सकती है। वहीं भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर में 10 साल से पालिकाध्यक्ष पर काबिज भाजपा बहुमत से काफी दूर है। श्रीमाधोपुर में भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। खंडेला में 13 और रींगस में 23 सीटों के साथ निर्दलीय आगे हैं।

लक्ष्मणगढ़ कस्बे की नेछवा में पंचायत समिति चुनाव के बाद अब नगर पालिका में भी 14-14 सीटों के साथ भाजपा-कांग्रेस बराबरी पर हैं। दोनों ही दलों को बहुमत के लिए सीपीएम या निर्दलीय का सहारा लेना होगा। लक्ष्मणगढ़ पालिका के वार्ड आठ में मोहम्मद इमरान ने जीत दर्ज करते हुए सीपीएम का खाता खोला। खंडेला के वार्ड 10 में लॉटरी से विजय कुमार पार्षद निर्वाचित हुए।

कांग्रेस के विजयकुमार और निर्दलीय राकेश कुमार 234 वोट मिले। अब चेयरमैन के लिए जोड़-तोड़ शुरू हो गया है। बड़े नेता पार्टी प्रत्याशियों के साथ निर्दलियों को बाड़ेबंदी में लाने में जुट गए है। कई पालिकाओं में मतगणना स्थल से ही प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में भेज दिया गया। सात फरवरी को चेयरमैन और आठ फरवरी को वाइस चेयरमैन के चुनाव होंगे।

भाजपा श्रीमाधोपुर, रामगढ़ शेखावाटी व लक्ष्मणगढ़ में लगाएगी ताकत, खंडेला में मील समर्थक तय करेंगे चेयरमैन

श्रीमाधोपुर, रामगढ़ शेखावाटी और लक्ष्मणगढ़ पालिका में भाजपा रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि श्रीमाधोपुर और रामगढ़ शेखावाटी में भाजपा महज एक-एक सीट कांग्रेस से पीछे है। वहीं लक्ष्मणगढ़ में दोनों पार्टियों के 14-14 पार्षद जीते हैं। सभी जगह स्पष्ट बहुमत से पीछे रही भाजपा तीन पालिकाओं में मौके को भुनाना चाहती है। हालांकि लक्ष्मणगढ़ पीसीसी प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा का गृह क्षेत्र है। ऐसे में यहां जोड़-तोड़ करना भाजपा के लिए आसान नहीं है। भाजपा यहां पंचायत समिति का चुनाव पिछले दिनों हार चुकी है।

खंडेला में तीन-रींगस में चार सीटों पर सिमटी भाजपा

भाजपा खंडेला में तीन और रींगस में चार वार्डों में सिमट गई। दोनों ही जगह चेयरमैन का चेहरा सुभाष मील समर्थक निर्दलीय विजेता तय करेंगे। खंडेला की राजनीति में युवा नेता मील उभर कर सामने आए हैं। भाजपा से आगे चल रही कांग्रेस निर्दलियों को अपने साथ लाने की हर संभव कोशिश में जुट गई है।

ये हैं पालिकाध्यक्ष के प्रबल दावेदार

  • फतेहपुर : कांग्रेस से भुवनेश भोजक व मुश्ताक नजमी।
  • खंडेला : कांग्रेस से पूर्व पालिकाध्यक्ष के पति याकुब मलकान, नाथुलाल।
  • लक्ष्मणगढ़ : भाजपा में मधुसुदन दायमा, एडवोकेट ललित पुरोहित तथा कांग्रेस में बनवारी पांडे, मुश्तफा कुरैशी, पवन शर्मा प्रबल दावेदार है।
  • लोसल : कांग्रेस ममता बाकोलिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की पुत्रवधु समु बानो, शारदा सैनी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
  • रामगढ़ शेखावाटी : कांग्रेस मकसूद भाटी, जमील कुरैशी, दूदाराम चोहला तथा भाजपा से जया सोनी दावेदार है।
  • रींगस : निर्दलीय पार्षद बने निवर्तमान पालिकाध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल, कांग्रेस से मोतीराम जांगिड, अशोक कुमावत।
  • श्रीमाधोपुर : कांग्रेस से नंदकिशोर सैनी, निर्दलीय पार्षद बने पूर्व पालिकाध्यक्ष हरिनारायण महंत प्रबल दावेदार है।

हारकर चौंकाया : फतेहपुर, रामगढ़, श्रीमाधोपुर, रींगस में पूर्व पालिकाध्यक्ष, लक्ष्मणगढ़ और लोसल में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष

इस बार कई दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है पालिकाध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार कई नेता चुनाव हार गए। फतेहपुर, रामगढ शेखावाटी, श्रीमाधोपुर, रींगस में पूर्व पालिकाध्यक्ष तथा लक्ष्मणगढ़-लोसल में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष चुनाव हार गए।

फतेहपुर में पालिकाध्यक्ष की प्रबल दावेदार पूर्व पालिकाध्यक्ष महफूज बानो, निवर्तमान पालिका उपाध्यक्ष सोएब खान, कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष आमीन लहरा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामनिवास सैनी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ओमप्रकाश चुनाव हार गए। खंडेला में चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे निवर्तमान पालिकाध्यक्ष पवन गोयल के चचेरे भाई वार्ड 20 से कांग्रेस प्रत्याशी उमेश गोयल चुनाव हार गए।

लक्ष्मणगढ़ में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष शाकिर सोलंकी हार गए। लोसल में निवर्तमान पालिकाध्यक्ष कांग्रेस उम्मीदवार बाबुलाल कुमावत, समाजसेवी सत्यनारायण कालिका की पुत्रवधु भाजपा प्रत्याशी प्रिति कालिका चुनाव हारी। रामगढ़ शेखावाटी में कांग्रेस उम्मीदार पूर्व पालिकाध्यक्ष देवेंद्रकुमार चोटिया, नगर कांग्रेस अध्यक्ष किशोर शर्मा चुनाव हारे।

रींगस में भाजपा उम्मीदवार पूर्व पालिकध्यक्ष बोदूराम जांगिड़, भाजपा से निवर्तमान उपाध्यक्ष बाबुलाल कुमावत चुनाव हारे। श्रीमाधोपुर में पूर्व पालिकाध्यक्ष भाजपा उम्मीदवार तनसुख कुमावत, चेयरमैन के प्रबल दावेदार व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष कमल जैन चुनाव हार गए। पूर्व उपाध्यक्ष के पति कांग्रेस प्रत्याशी बाबुलाल हारे।

कांग्रेस के बागी महंत के भाजपा में शामिल होने की अटकलें, खर्रा से गले मिलते का फोटो वायरल

श्रीमाधोपुर. कांग्रेस से टिकट कटने के बाद अपने तीन समर्थकों के साथ निर्दलीय पार्षद का चुनाव जीतने वाले पूर्व पालिकाध्यक्ष हरिनारायण महंत के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। रविवार शाम को उनके भाजपा के पूर्व विधायक झाबरसिंह खर्रा के आवास पर उसे गले मिलते का फोटो वायरल हो गया। भास्कर ने महंत का पक्ष जानने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। वहीं मामले में पूर्व विधायक खर्रा का कहना है कि महंत उनके आवास पर आए थे। शिष्टाचार भेंट थी। बाकी कल चर्चा करेंगे।

सटीक भास्कर एग्जिट पोल

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