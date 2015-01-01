पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

पंचायत चुनाव:कांग्रेस-भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की, माकपा-बसपा ने पहली सूची जारी की

सीकर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • भाजपा-कांग्रेस आज भी नामों को लेकर करेगी मंथन
  • माकपा का दावा-शनिवार तक सारे प्रत्याशी घोषित कर देंगे
  • दूसरे दिन 31 नामांकन दाखिल हुए

पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट वितरण को लेकर गुरुवार जिला अध्यक्ष की साथ प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा हुई। पैनल में शामिल एक एक नाम पर चर्चा की गई। पंचायत समिति वार्डो में जिताऊ प्रत्याशी उतारने पर जोर दिया।

देर रात उम्मीदवारों को लेकर नामों पर मंथन होता रहा, लेकिन सहमति नही बनी। इसलिए गुरुवार को भाजपा की पहली सूची जारी नहीं हो सकी। शुक्रवार को एक फिर भाजपा पदाधिकारी पैनल में शामिल नामों को लेकर चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को धोद भाजपा कार्यकर्ताओं और बीकानेर बाईपास पर राजलक्ष्मी गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रा चौधरी ने कहा कि जो उम्मीदवार पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतकर आएगा। वह प्रधान चुनाव में पार्टी सिंबल में वोट देगा। कार्यकर्ता गलतफहमी में नही रहे। पार्टी अपने बलबूते धोद में चुनाव जीतेगी और प्रधान भी भाजपा का बनेगा।

सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले चुनाव में जो फैसला हुआ, वो पार्टी की भूल थी। इसलिए इस बार पूरे दमखम से चुनाव लड़ा जाएगा। सम्मेलन को पूर्व विधायक गोरधन वर्मा, हरिराम रणवां ने भी संबोधित किया। इधर, कांग्रेस में भी टिकट को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रत्याशियों के नामों को लेकर गुरुवार देर रात तक धोद विधायक परसराम मोरदिया के आवास पर टिकट के लिए दावेदारों का जमावड़ा लगा रहा।

लोग टिकट की दावेदारी के लिए सुबह से विधायक के आवास पर पहुंचने लगे। मोरदिया ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र के लोगों से चर्चा करके फीडबैक लिया जा रहा है। जनहितैषी एवं संघर्षशील दावेदारों को पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा।

माकपा : जिप व पंस. सदस्यों की पहली सूची जारी की

माकपा के राज्य सचिव अमराराम ने गुरुवार को सीकर जिला परिषद सदस्य चुनाव के लिए पहली सूची जारी की। अशोक कस्वा को वार्ड 3, विजेंद्रसिंह ढाका वार्ड 4, मुकेश रोज वार्ड 11, विजेंद्रसिंह शेखावत वार्ड 19, रोशन गुर्जर वार्ड 23, बबीता शर्मा वार्ड 24, महिपाल गुर्जर वार्ड 32 व कपिल राव को वार्ड 39 से उम्मीदवार घोषित किया गया। इसके साथ ही पंचायत समिति सदस्यों के लिए पार्टी द्वारा 40 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। जिला सचिव किशन पारीक ने बताया कि शनिवार तक सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी।

दूसरे दिन जिप सदस्य के लिए 6 व पंस. सदस्य के लिए 25 नामांकन दाखिल हुए

नामांकन के दूसरे दिन गुरुवार को जिला परिषद सदस्य के लिए 6 अभ्यर्थियों ने तथा पंचायत समिति सदस्य के लिए 24 अभ्यर्थियों ने 25 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि जिला परिषद के वार्ड नम्बर 15 से भंवरी देवी ने भाजपा, इंदू कुमावत ने भारतीय जनता दल, वार्ड नम्बर 2 से शर्मिला निर्दलीय, वार्ड नम्बर 21 से झाबरमल भाजपा, वार्ड नम्बर 24 से बबीता देवी ने माकपा, वार्ड नम्बर 23 से रोशन लाल ने माकपा से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए हैं।

बसपा : 5 जिप व 10 पंस. सदस्य प्रत्याशियों की सूची जारी
वहीं बसपा ने गुरुवार को पहली सूची में पांच जिला परिषद प्रत्याशियों व 10 पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की।जिला महासचिव मुकेश राड़ ने बताया कि पार्टी द्वारा 7 नवंबर तक जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव के लिए सभी पनाम घोषित कर दिए जाएंगे।

चुनाव प्रकोष्ठों में 55 कार्मिक नियुक्त

जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत राज चुनाव को लेकर गठित विभिन्न प्रकोष्ठों में 55 कर्मचारियों को सहायक लगाया है । यह कर्मचारी यातायात प्रकोष्ठ, मीडिया एवं प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ, डाक मतपत्र प्रकोष्ठ, निर्वाचन संस्थापन एवं अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, पी.ओ.एल प्रकोष्ठ, यात्रा भत्ता प्रकोष्ठों में प्रभारी अधिकारियों का सहयोग करेंगे। मतदान दलों को प्रशिक्षण देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया।

मतदान दिवस को अवकाश घोषित किया
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर जिले में 23 व 27 नवम्बर तथा 1 व 5 दिसंबर को मतदान दिवस का अवकाश घोषित किया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जारी किए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें