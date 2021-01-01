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निर्दलीय होंगे निर्णायक:कांग्रेस को 14 और भाजपा को 13 वार्डों में हासिल हुई जीत

रामगढ़ शेखावाटी3 घंटे पहले
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रामगढ़ शेखावाटी. जीत के बाद जुलूस निकालते प्रत्याशियों के समर्थक। - Dainik Bhaskar
रामगढ़ शेखावाटी. जीत के बाद जुलूस निकालते प्रत्याशियों के समर्थक।

मतगणना में कांग्रेस और भाजपा में बराबरी का मुकाबला रहा। मतगणना में कांग्रेस ने 13 और भाजपा ने 13 तथा निर्दलीय आठ विजयी रहे, वहीं कांग्रेस के मकसूद भाटी वार्ड 27 से निर्विरोध निर्वाचित हुए। इससे कांग्रेस के 14 पार्षद बन गए। चुनावों में सबसे बड़ी जीत वार्ड आठ से निर्दलीय प्रत्याशी मो. फारुक की 361 वोटों से हुई। लगातार क्षेत्र के युवाओं के साथ मिलकर काम करने व कांग्रेस द्वारा युवाओं की मांग पर टिकट वितरण नहीं करने से

युवाओं ने लामबंद होकर मो. फारुक को 361 वोटों से जीत दिलाई, वहीं सबसे छोटी जीत भाजपा के ही मकसूद अली की सात वोटो से रही। मकसूद अली कस्बे के भाजपा की टिकट पर निर्वाचित हुए पहले अल्पसंख्यक हैं। युवाओं के साथ होने के कारण व भाजपा के परम्परागत वोटों के सहयोग से मकसूद अली ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी करते हुए खाटूश्यामजी में एक धर्मशाला में एकत्रित कर रखा है। मतगणना के बाद हुई शपथ में केवल कांंग्रेस से निर्वाचित मंजूदेवी ने ही शपथ ली। बाकी के किसी भी सदस्य ने मतगणना में भाग नहीं लिया।

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