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ज्ञापन:पार्षद ने चाैथे दिन किया जागरूकता अभियान का समापन, ज्ञापन दिया

खाटूश्यामजी3 घंटे पहले
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कस्बे में नगरपालिका के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर व कस्बे में एक भी विकास कार्य नहीं होने से खफा वार्ड 19 के पार्षद अनिल शर्मा ने शुक्रवार को चौथे दिन थाने में पहुंचकर स्वैच्छिक गिरफ्तारी के साथ नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ धन का दुरूपयोग करने का मामला दर्ज करने के साथ उचित न्याय की मांग को लेकर ज्ञापन दिया और जागरूकता अभियान का समापन किया। गौरतलब है कि वार्ड 19 के पार्षद ने नगर पालिका की कार्यशैली के खिलाफ चार दिन से अलग-अलग तरीके से विरोध जताकर विकास के लिए मांग की।

इस दौरान वार्ड पार्षद ने अपने शरीर पर दो होर्डिंग लगाकर विरोध जताकर कस्बे वासियों से माफी मांग कर नगर पालिका परिसर में अर्धनग्न होकर विरोध जताया और शुक्रवार को थाने में पहुंचकर स्वैच्छिक गिरफ्तारी व जनता के धन का दुरूपयोग करने पर नगर पालिका के खिलाफ जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया।

थाना प्रभारी पूजा पूनिया के नहीं मिलने पर एचएम लालचंद को ज्ञापन दिया। एचएम लालचंद ने बताया कि मामले की जांच एएसआई ताराचंद को दी गई है और जो भी उचित कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। इसके साथ ही चार दिन से चला आ रहा जागरूकता अभियान शुक्रवार को समाप्त हो गया।

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