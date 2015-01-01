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मांग:ज्यादती के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

सीकर3 घंटे पहले
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आठ माह तक नाबालिग से ज्यादती के मामले में और भी आराेपी शामिल हैं। जिनकाे पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हाेने पर भीम सेना ने आंदाेलन की चेतावनी दी है। पीड़िता की ओर से राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयाेग काे साैंपी गई शिकायत में प्रदीप भटनागर, संपत कुमार, गाैरव कुमार और ज्याेति के अलावा तीन नाम और शामिल हैं।

भीम सेना के संस्था प्रमुख अनिल तिड़दिया ने मामले के जांच अधिकारी पर प्रकरण में शामिल बाकी आराेपियाें काे बचाने के आराेप लगाए हैं। भीम सेना आईजी और एसपी के नाम ज्ञापन साैंपेगी। कार्रवाई नहीं हाेने पर विराेध जताया जाएगा। इधर, भीम सेना महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष बबीता टेलर के अनुसार नाबालिग बालिकाओं व महिला अपराध काे लेकर पुलिस गंभीर नहीं है। ऐसे में महिला आयाेग व अनुसूचित जाति आयाेग काे आगे आकर मामले में संज्ञान लेना चाहिए। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर ने मासूम के साथ हुए अत्याचार की खबर काे प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

एसपी काे लिखेंगे पत्र
इधर, बाल कल्याण समिति के सदस्य कमल शर्मा के अनुसार एसपी काे पत्र लिखकर आराेपियाें पर जेजे एक्ट और लेगिंग धाराएं लगाने की सिफारिश भी की जाएगी। इसके अलावा नामजद लाेगाें का जल्द से जल्द काेर्ट में चालान पेश करने काे लिखा जाएगा।

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