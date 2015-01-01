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ज्ञापन:महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की, ज्ञापन सौंपा

सीकर2 दिन पहले
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हिन्दू जागरण मंच सीकर के द्वारा रिपब्लिक भारत चैनल के सम्पादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को कलेक्टर को देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।

युवा हिन्दू जागरण मंच के जिला प्रचार प्रमुख स्वदेश शर्मा ने बताया मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और अर्नब की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला हैं महाराष्ट्र पुलिस राजनेताओं के दबाव में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देश की जनता गोस्वामी व उनके परिवार के साथ हुई बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करेगी। ज्ञापन देने वालों में विजेंद्र जाखड़, राजेन्द्र सैनी, मुकेश खीचड़, लोकेश सिंह, मोहित जांगिड़, आदित्य शर्मा, देवेश मोयल, कुलदीप सैनी, प्रशांत शर्मा, अमित बगड़िया, अभिषेक मोरदिया आदि युवा कार्यकर्ता शामिल हुए।

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