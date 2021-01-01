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पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत:पहले दिन बूथों पर पिलाई दवा, आज और कल घर-घर जाकर पिलाएंगे

सीकर7 घंटे पहले
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स्वास्थ्य विभाग का रविवार को सघन पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। बूथों पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी। अभियान में विभाग ने पांच साल तक के 3 लाख 85 हजार बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। सोमवार और मंगलवार को घर-घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। विभाग ने 3 हजार 78 टीमें बनाई गई है।

पहले दिन रविवार को 43 टांजिट बूथों पर 50 टीमो ओर 11 मोबाइल टीम ने भी बच्चो को दवा पिलाई। आरसीएचओ डॉ निर्मल सिंह और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डॉ ऋषी शर्मा ने जनाना अस्पताल में बच्चो को दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर मेल नर्स रणजीत बुडानिया, निरोज कुमार भी मौजूद थे। वही जिला व ब्लाक स्तरीय अधिकारियों ने बूथ पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

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