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ड्राय डे:चुनाव के दौरान रहेगा सूखा दिवस

सीकर3 घंटे पहले
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जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने चुनाव के सभी चरणों में कार्यक्रम के मुताबिक सूखा दिवस घोषित किया है। प्रथम चरण की पंचायत समिति खण्डेला, पाटन, नीमकाथाना में 21 नवम्बर को शाम 5 बजे से 23 नवम्बर को शाम 5 बजे तक, द्वितीय चरण में फतेहपुर, धोद में 25 नवम्बर 2 को शाम 5 बजे से 27 नवम्बर को शाम 5 बजे तक सूखा दिव रहेगा।

इसी तरह तृतीय चरण पिपराली, दांतारामगढ़, पलसाना, अजीतगढ़ में 29 नवम्बर को शाम 5 बजे से 1 दिसम्बर को शाम 5 बजे तक, चतुर्थ चरण में श्रीमाधोपुर, लक्ष्मणगढ़, नेछवा में 3 दिसम्बर को शाम 5 बजे से 5 दिसम्बर को शाम 5 बजे तक सीकर जिले की पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्र एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर के एरिया में सूखा दिवस घोषित रहेगा।

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