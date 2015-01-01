पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

लोकार्पण:शिक्षा मंत्री ने स्टेडियम में जिम के लिए 25 लाख रुपए की घाेषणा की, पर्यटन विकास के लिए 15 कराेड़ लाने का आश्वासन दिया

लक्ष्मणगढ़2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • कचरा निस्तारण संयंत्र व स्टेडियम में हुए कार्याें के लाेकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे शिक्षामंत्री डोटासरा
  • विपक्ष पर बरसे डोटासरा, कहा- मैंने ठेकेदार नहीं, क्षेत्र की जनता को अपना मालिक नियुक्त कर रखा है

राज्य शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री गाेविंद सिंह डाेटासरा ने मंगलवार काे नगर पालिका द्वारा करवाए गए दाे कराेड़ रुपए से अधिक के विकास कार्याें का लाेकार्पण किया। हमीरपुरा राेड पर ठाेस कचरा निस्तारण संयत्र तथा नेहरू स्टेडियम में हुए विस्तार एवं साैंदर्यकरण का लोकार्पण किया। नेहरू स्टेडियम में हुए समाराेह में डाेटासरा ने कहा कि स्टेडियम में जिम के लिए 25 लाख रुपए जल्द ही दिए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन विकास के लिए भी वे 15 कराेड़ रुपए जल्द दिलाएंगे। डोटासरा ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया और अपनी पार्टी के लाेगाें काे भी एकजुटता की नसीहत दी। उन्हाेंने कहा हाल के पंचायत चुनावाें में विपक्ष के लाेगाें द्वारा अनर्गल दुष्प्रचार करते हुए कई ऑडियाे-वीडियाे जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि डाेटासरा ने ठेकेदार नियुक्त कर रखे हैं। मैं उन लाेगाें काे बताना चाहता हूं मैने ठेकेदार नहीं लक्ष्मणगढ़ की जनता काे अपना मालिक नियुक्त कर रखा है। डाेटासरा का काेई ठेकेदार ताे नहीं है लेकिन यहां की जनता मेरी मालिक जरूर है। मैं इनका सेवक हूँ। ये जाे आदेश करते हैं मैं उनकाे पूरा करता हूं। जब-तब आपका आशीर्वाद है।

मैं आपके हक और सम्मान के लिए काम करता रहूंगा। जिस दिन खुद काे कमजाेर महसूस करूंगा ताे राजनीति छाेड़ दूंगा। समाराेह में पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, उप प्रधान ममता सेन, निवर्तमान पालिकाध्यक्ष चांदनी शर्मा, उपाध्यक्ष शाकीर साेलंकी, हाजी मुस्तफा कुरैशी, सेवा दल जिलाध्यक्ष नरेन्द्र बाटड़, संजीव भानूका, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी सुरेश मिश्रा, वाॅलीबाल प्रशिक्षक थांवरमल पुजारी, एसडीएम डाॅ. कुलराज मीणा, डीएसपी श्रवण झाेरड़, पालिका ईओ अशाेक चाैधरी, नेछवा प्रधान संतरा देवी, उप प्रधान श्रीराम सिंह, शबाना सैय्यद सहित अन्य जन प्रतिनिधि व अधिकारी मंचस्थ थे।

तो पर्यटन मानचित्र पर लक्ष्मणगढ़ सबसे पहले दिखाई देगा
सम्बाेधन में डाेटासरा ने कहा कि शेखावाटी पर्यटन सर्किट के लिए 70 कराेड़ के प्रस्ताव भेजे गए हैं। मेरा प्रयास है उनमें से 15 कराेड़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में खर्च हाे। उन्हाेंने कहा पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐसा प्राेजेक्ट लाने पर काम कर रहा हूं जिससे पूरे विश्व के पर्यटन मानचित्र पर खाेजते ही लक्ष्मणगढ़ सबसे पहले दिखाई देगा लेकिन उसका खुलासा अभी नहीं करुंगा।

इसके अलावा उन्हाेंने गावाें में नहरी पानी के घर-घर कनेक्शन व आपूर्ति के लिए 300 कराेड़, शहर में घराें में पानी सप्लाई के लिए 50 कराेड़, मावलियाें की ढाणी से स्टेशन तक की राेड के लिए 10 कराेड़ रुपए तथा बहुप्रतिक्षित माेदी लिंक राेड के 5 कराेड़ के टेंडर हाेने तथा इसी महीने की 30 दिसंबर तक काम शुरू हाेने की जानकारी दी। इससे पहले शिक्षा मंत्री डाेटासरा ने नेशनल हाईवे पर तैयार हाे रहे इकाॅलाॉजिकल पाॅर्क का निरीक्षण किया।

खिलाड़ियाें ने स्वागत किया, आभार जताया
चार दशक के लम्बे संघर्ष के बाद स्टेडियम का कायाकल्प हाेने से अभीभूत क्षेत्र के खिलाड़ियाें एवं खेल से जुड़े लाेगाें ने स्टेडियम पहुंचने पर शिक्षा मंत्री का स्वागत किया। अजुर्न पुरस्कार विजेता खिलाड़ी सुरेश मिश्रा व वाॅलीबाल प्रशिक्षक थांवरमल पुजारी के नेतृत्व में खिलाड़ियाें ने मंत्री का स्वागत कर आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर पूर्व खिलाड़ी व डाक विभाग से रिटायर अधिकारी प्रमाेद जाेशी, वाॅलीबाल प्रशिक्षक विष्णु शर्मा, राजेश शर्मा, बनवारी वेदी, सुभाष चाेटिया, बाॅस्केटबाल के नेशनल रेफरी महेन्द्र बगड़िया, रामस्वरूप सैनी, मनाेज पांडेय, याेग गुरू विमल पारीक मौजूद थे।
एकजुट रहने की नसीहत दी

पंचायत चुनावाें में पार्टी के कमजाेर प्रदर्शन पर डोटासरा ने पार्टीजनाें काे भी एक दूसरे का कुर्ता नहीं खींचने एवं एकजुट रहने की नसीहत दी। कार्यक्रम में नवनियुक्त पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्याें के अलावा सरपंचाें एवं पार्षदाें काे कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

मंत्री डोटासरा ने शिक्षकाें काे प्रदान किए आई कार्ड

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डाेटासरा ने मंगलवार काे विभागीय कार्यक्रम में ब्लाॅक के शिक्षकाें काे आईडी कार्ड प्रदान किए। पंचायत समिति सभागार में आयाेजित कार्यक्रम में मंत्री ने ब्लाॅक के शिक्षकाें काे आईडी कार्ड पहनाए। उन्होंने विभागीय याेजनाओं एवं नवाचाराें की क्रियान्विति व शिक्षकाें द्वारा किए जा रहे कार्याें की प्रशंसा की।

इस अवसर पर एसडीएम डाॅ. कुलराज मीणा, पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा, बीडीओ सुनील ढाका सहित अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि तथा ब्लाॅक के अनेक शिक्षक उपस्थित थे। ब्लाॅक मुख्य शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा ने स्वागत किया। संचालन व्याख्याता उमेश जांगिड़ ने किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें