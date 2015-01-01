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समस्या:साइट बंद होने से सत्यापन के लिए दर-दर भटक रहे हैं बुजुर्ग

रामगढ़ शेखावाटी3 घंटे पहले
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कस्बे में समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन के वार्षिक सत्यापन करवाने के लिए विभाग की वेबसाइट के लगातार खराब रहने के कारण लोगों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। विभाग के नियमानुसार प्रतिवर्ष अप्रैल में लाभार्थियों का सत्यापन करना जरूरी होता है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है।

वर्तमान में एक नवंबर से 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना जरूरी है जो ईमित्र कियोस्क पर जाकर करवाना पड़ता है, लेकिन विभाग की साइट के लगातार एक नवंबर से खराब रहने के कारण वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशनधारकों को दर-दर भटकना पड़ रहा है। मामले को लेकर ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लाभार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

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