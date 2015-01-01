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ट्रेनिंग:जोनल मजिस्ट्रेट को दिया चुनाव प्रशिक्षण

सीकर3 घंटे पहले
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जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन में नियुक्त जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण गुरूवार को जिला परिषद सभागार में हुआ । प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने उपस्थित जोनल मजिस्ट्रेट को पंचायत राज चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निर्बाध रूप से करवाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

प्रशिक्षण में प्रभारी एवं राजस्व अपीलीय अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी धारासिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. देवेन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार राकेश कुमार लाटा, मास्टर ट्रेनर्स अजहर जाटू, बलदेव सिंह बगड़िया, पुरूषोत्तम लाल स्वामी ने जोनल मजिस्ट्रेट के सामान्य निर्देश,निर्वाचन प्रक्रिया, ईवीएम संचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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