पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विरोध:बिजलीकर्मियों ने बोनस की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

सीकर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

अजमेर विद्युत श्रमिक संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार भास्कर के नेतृत्व में श्रमिक संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बोनस की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रमिक संघ के जिला महामंत्री अशोक कुमार ने बताया कि विद्युत कर्मचारियों को भी राजस्थान सरकार के अनुरूप ही बोनस के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

जिसमें 25 प्रतिशत कर्मचारियों को नकद तथा 75 प्रतिशत जीपीएफ खाते में जमा करने के आदेश जारी किए हैं। जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है क्योंकि इससे पूर्व पूर्ववर्ती विद्युत मंडल एवं वर्तमान निगमों में बोनस एग्रेसिया फैक्ट्री एक्ट के तहत तब से मिल रहा है। जब राज्य सरकार के कर्मचारियों को बोनस ही नहीं दिया जाता था।

निगम के सभी कर्मचारी अधिकारियों यथा परिवीक्षाकाल कर्मचारियों,4800 ग्रेड पे से अधिक, सेवानिवृत्त एवं समस्त कार्यरत बिजली कर्मचारीयो को दिया जावे और 8.33 प्रतिशत की दर से रूपए 6997 का हवाला देते हुए शीघ्र आदेश जारी करने की श्रमिक संघ मांग करता है। बिजली का कर्मचारी दीपावली के पर्व पर वर्तमान कोविड-19 त्रासदी के चलते एवं विद्युत तंत्र जैसे जानलेवा जोखिम भरे अत्यावश्यक सेवा कार्य हेतु हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें