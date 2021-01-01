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विरोध:मंदिर भूमि से अतिक्रमण हटा तारबंदी की, प्रदर्शन

मूंडरू3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत बागरियावास की मावलिया वाली ढाणी में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने पर मंदिर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा सुरक्षा के लिए तारबंदी की गई। जानकारी के अनुसार मऊ में स्थित बिहारीजी मंदिर की भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे प्रशासन ने पिछले महीने पुलिस जाब्ते के साथ हटाने की कार्रवाई की थी।

उसमें मंदिर भूमि पर डाले गए पत्थर और छड़ियाें को हटाया गया था। बुधवार को सरपंच केसर सिंह ने भामाशाह व ग्राम पंचायत के सहयोग से तहसीलदार महिपाल सिंह राजावत व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सीमेंट के पोल लगाकर तारबंदी की तथा मंदिर भूमि की जमीन के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।

इस दौरान ढाणी के एक पक्ष के लोगों ने प्रशासन पर रास्ता अवरुद्ध करने का आरोप लगाते हुए तारबंदी करने का विरोध किया। लोगों की मांग पर तहसीलदार महिपाल सिंह ने आठ फीट चौड़ाई का रास्ता छोड़कर तारबंदी करने की कारवाई की।

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