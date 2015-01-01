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हादसा:पेड़ काटते 11 हजार केवी की लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत

सीकर32 मिनट पहले
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  • ग्रामीणों ने बिजली निगम को ठहराया जिम्मेदार

धाेद इलाके में गुरुवार को एक किसान की आड़ू काटते समय 11 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। किसान फूलाराम के शव को पुलिस ने लोसल सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम शुक्रवार सुबह होगा। ग्रामीणों ने मामले में बिजली निगम के अधिकारियों व कार्मिकों की लापरवाही बताई।

45 वर्षीय किसान फूलाराम पुत्र पन्नालाल गुरुवार शाम 4.30 बजे के बीच में अपने खेत पर आड़ू का पेड़ काट रहा था। इस दौरान पेड़ के बीच से गुजर रही 11 हजार केवी की बिजली की लाइन से वह चिपक गया। भाई हरिराम फूलाराम को लेकर लोसल धोद अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने मृत घाेषित कर दिया।

पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक किसान के शव को लोसल सीएचसी में रखवाया है। किसान फूलाराम के पास जमीन भी बहुत कम है। वह खेती से परिवार का पालन कर रहा था। तीन बेटियां व एक बेटा है। दो बेटियों की शादी हो चुकी है। परिवार की आर्थिक हालात काफी दयनीय है और पूरा भार मृतक की पत्नी पर आ गया है।

ग्रामीण बोले-मेंटीनेंस के नाम पर कई बार सप्लाई बंद की, लेकिन टहनियां तक नहीं काटी ग्रामीण मुकेश खोखर, विनोद पुजारी, मनीष शर्मा, संतोष खोखर, महावीर खोखर, सांवरमल टेलर, संजय पाराशर आदि ने बताया कि किसान की मौत होने पर स्थानीय लोगों ने बिजली निगम के अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है कि उन्होंने मेंटीनेंस के नाम पर दीपावली से लेकर अब तक कई बार बिजली सप्लाई बंद रखी। लेकिन फिर भी पेड़-पौधों के बीच से गुजर रही 11 हजार केवी की बिजली लाइन से पेड़ों की टहनियां नहीं काटी। कार्मिक सजग होते तो यह घटना घटित नहीं होती।

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