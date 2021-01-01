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  • Five Thousand Rupees Of Pension Was Withdrawn From The Deceased's Account, Then The Elderly Was Caught If He Asked For His Own Pension

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टोडा के केंद्रीय सहकारी बैंक का मामला:मृतक के खाते से पेंशन के पांच हजार रुपए निकाले फिर खुद की पेंशन मांगी तो पकड़ा गया बुजुर्ग

सीकर4 घंटे पहले
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टोडा. सहकारी बैंक से बाहर निकलता बुजुर्ग मालाराम। - Dainik Bhaskar
टोडा. सहकारी बैंक से बाहर निकलता बुजुर्ग मालाराम।
  • बुजुर्ग के परिजनों ने वापस लौटाए 5 हजार रुपए

केंद्रीय सहकारी बैंक की टोडा शाखा में बुधवार को तब हड़कंप मच गया, जब मृत व्यक्ति के खाते से एक वृद्ध ने पेंशन के पांच हजार रुपए निकलवा लिए। उसने खुद की पेंशन लेने के लिए भी मैनेजर को आवेदन दे दिया। फर्जीवाड़े की जानकारी हुई तो बैंक मैनेजर ने जैतपुरा निवासी 80 वर्षीय मालाराम गुर्जर को पकड़ लिया।

उसने कालाखोरा (गाडराटा) निवासी मालाराम जांगिड़ के खाते से अंगूठा लगाकर पांच हजार रुपए निकाले थे। उसके साथ मालाराम जांगिड़ का पोता कप्तान भी आया था। बैंक से रुपए निकालने के बाद मालाराम गुर्जर ने कप्तान को दे दिए थे। बैंक मैनेजर ललित कुमार ने बताया कि खाते के रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर मालाराम जांगिड़ की चार महीने पहले मौत होने की जानकारी सामने आई। उसके बाद मालाराम गुर्जर के परिजनों को बुलाया गया।

करीब डेढ़ घंटे बाद परिजनों के पहुंचने पर मालाराम गुर्जर ने पांच हजार रुपए उसी खाते में जमा करवा दिए। बैंक मैनेजर ने कहा कि सर्तकर्ता के चलते फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। मामले में पांच हजार रुपए वापस बैंक में जमा नहीं कराने की सूरत में पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाता। बैंक से मृत व्यक्ति के खाते से रुपए निकालने के मामले को लेकर दिनभर चर्चा रही।

लड़के ने दादा के बैंक खाते से रुपए निकालने के लिए मांगी थी मदद
वृद्ध मालाराम गुर्जर ने कहा कि वह बैंक में अपनी पेंशन लेने आया था। रास्ते में कप्तान जांगिड़ ने अपने दादा मालाराम जांगिड़ के बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए मदद मांगी। इस पर उसने पांच हजार रुपए निकलवाकर दे दिए।

बैंक मैनेजर व कार्मिकों ने उससे कुछ नहीं पूछा। अंगूठा निशानी व फोटो का मिलान भी नहीं किया। पांच हजार रुपए लेकर उसने वहीं कप्तान जांगिड़ को सौंप दिए। फिर खुद की पेंशन के एक हजार पांच सौ रुपए निकालने के लिए विड्रा फार्म मैनेजर को दिया। इसके बाद उससे पूछताछ हुई।

पूरा मामला बताने पर उसे वहीं बैठा लिया गया। फिर परिवार के लोग पहुंचे तो बैंक मैनेजर को पांच हजार रुपए दिए। मामले में केंद्रीय सहकारी बैंक टोडा के मैनेजर ललितकुमार का कहना है कि जिस वृद्ध ने दूसरे के अकाउंट से पैसा निकाला उसी ने फिर से उस खाते में पैसा जमा करवा दिया। ऐसे में पुलिस को सूचना नहीं दी गई। बैंक की सतर्कता से मामला पकड़ा गया।

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