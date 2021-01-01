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कार्रवाई:बाइक चुराने के लिए पड़ाेसी की बाइक मांग कर लाए थे, मां की बीमारी का बनाया बहाना

सीकर7 घंटे पहले
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  • गांजा पीने के आदी हैं बाइक चोरी के दोनों आरोपी, पूछताछ में जुटी पुलिस

गांजा और शराब पीने का शाैक पूरा करने के लिए ही दाेनाें दाेस्त पिंटू और ज्ञानचंद ने बाइक चुराने का प्लान बनाया था। बाइक चुराने के बाद दाेनाें ने उनकी सर्विस भी करा ली थी। ताकि नई जैसी लगने पर किसी काे चाेरी की बाइक हाेने का पता नहीं लग सके। लेकिन, बाइक चुराने की सूचना घरवालाें ने पुलिस काे दे दी और दाेनाें आरोपियाें काे पुलिस ने पकड़ कर इनके कब्जे से दाे बाइक भी बरामद कर ली थी।

बस डिपाे चाैकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने बताया कि पिंटू और ज्ञानचंद दाेनाें नशा करने के आदि हैं। इनके एक दाेस्त शाहरुख ने गत दिनाें पहले स्टेशन राेड से बाइक चुराई थी। जिसकाे लेकर वह इधर-उधर घूमता रहा अाैर पुलिस काे पता नहीं लगा ताे इसने इन दाेनाें से कहा कि पुलिस अभी तक उसकाे भी पकड़ नहीं पाई है।

इधर, इन दाेनाें ने प्लान बनाया कि ये भी बाइक चाेरी करेंगे और उसकाे बेच कर अपने शाैक पूरे करेंगे। बाइक चुराने के लिए पहले पिंटू ने अपने पड़ाैसी से बाइक मांगी कि उसकी मां बीमार है और उसकाे दिखाकर लाएगा। पड़ाैसी ने बाइक दी ताे ये दाेनाें उसकाे लेकर जयपुर राेड कार सर्विस पर पहुंचे।

यहां से बाइक चुराने के बाद दाेनाें में इसकाे बेचने पर झगड़ा हाे गया ताे खुद ज्ञानचंद भी बाइक चुराने पिपराली राेड पहुंचा और यहां खड़ी लावारिश बाइक चाेरी कर ले गया। दाेनाें ने चाेरी की बाइक काे सर्विस के लिए रानाेली में ही किसी दुकान पर दे रखा था। लेकिन, इनकी बाते सुनकर और साेशल मीडिया पर इनके बाइक चाेरी हाेने के फुटेज देखे ताे उन्हाेंने पुलिस काे सूचित कर दाेनाें काे पकड़वा दिया। साेमवार काे दाेनाें आरोपियों काे काेर्ट में पेश किया जाएगा।

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