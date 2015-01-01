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कोरोना:सरकारी कर्मचारी निगरानी करेंगे शादी में कितने मेहमान आए हैं?

सीकर4 घंटे पहले
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कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अधिकारी और कर्मचारी शादी समारोह में शामिल होंगे तो उन्हें जानकारी रखनी होगी कि कितने मेहमान शामिल हुए हैं। शादी समारोह में अगर 50 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए हैं तो इसकी जानकारी उन्हें उपखंड अधिकारी को देनी होगी।

सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इसके लिए पाबंद होंगे। अगर वे इसमें लापरवाही बरतेंगे तो अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय किए जाने पर कोरोना संक्रमण रोकने में मदद मिलेगी।

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