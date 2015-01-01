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गुर्जर आरक्षण:गुर्जर आरक्षण समन्वय समिति ने मांगों को लेकर अपना पक्ष रखा

सीकर4 घंटे पहले
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गुर्जर आरक्षण समन्वय समिति जिला सीकर की ओर से एमबीसी आरक्षण को लेकर पांच सूत्रीय मांगों को लेकर अपना पक्ष रखा। समिति के भोलाराम व महिपाल गुर्जर ने बताया कि एमबीसी वर्ग पांच अति पिछड़ी जातियां करीब 15 साल से अन्य समाजों की तरह शिक्षा और रोजगार की मुख्यधारा में आने के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत है।

बहुत से लोगों की जान गई। लेकिन आज तक संपूर्ण आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। 2018 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर रही है। पुरानी भर्तियों में में बैकलॉग भरने और नियुक्ति प्रक्रिया की भर्तियों में युवाओं को नियुक्ति देने का समझौता हुआ था जिसे लागू करने की मांग की है।

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