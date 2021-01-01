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धर्म समाज:गुप्त नवरात्र इस बार 10 दिन के, माघी अमावस्या पर करेंगे पितरों का तर्पण

सीकर7 घंटे पहले
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माघ महीने में खास मानी गई मौनी अमावस्या 11 फरवरी को है, जबकि अगले ही दिन 12 से माघ की गुप्त नवरात्र रहेगी। खास बात यह है कि फरवरी में शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा 15 की बजाए 16 दिन का, जबकि गुप्त नवरात्र इस बार 9 की बजाय दस दिन के होंगे। गुप्त नवरात्र 12 से 21 फरवरी तक रहेगी। इस नवरात्र में देवी मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी।

इस माह शुक्ल पक्ष 12 से 27 फरवरी तक 16 दिन का रहेगा। पंडितों का मत है कि शुक्ल पक्ष व गुप्त नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग है, जो मंगलकारी रहेगा। इन योगों में की गई पूजा, दान-पुण्य और खरीद-फरोख्त विशेष फलदायी व समृद्धिकारक रहेगी। पं. अक्षय गाैतम के अनुसार माघी अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं।

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