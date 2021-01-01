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दहेज का मामला:पति और सास-ससुर पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कराया

सीकर4 घंटे पहले
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शादी के 10 साल बाद जेरठी निवासी विवाहिता ने अपने पति और सास-ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मुकदमा दादिया थाने में दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार जेरठी की रहने वाली प्रकाश कंवर पुत्री गुलाब सिंह ने रिपाेर्ट दी है है कि उसकी शादी 2011 में लक्ष्मी आवास काॅलाेनी गांव रायपुर जिला काेटा निवासी दिलीप सिंह शेखावत पुत्र राम सिंह के साथ हुई थी।

ससुराल पहुंचते ही शादी में कार नहीं देने और टीके में रुपए कम देने के साथ जेवर तथा दहेज के सामान में कमी निकालते हुए सास-ससुर और पति ने ताने मारना शुरू कर दिया। सास ने कहा कि हमारा बेटा बीएबीएड तक पढ़ा लिखा है तथा उसका बाप थानेदार है फिर भी तेरे घरवालाें ने शादी में कुछ नहीं दिया। आराेप है कि पति शराब पीकर गाली निकालता और गर्भवती हाेने पर उसकाे कहा गया कि लड़की हुई ताे उसकाे जहर देकर मार देंगे।

उसके लड़का हाेने पर भी उसकाे जलाकर मार देने की धमकी दी जाती थी। परेशान हाेकर वह अपने गांव जेरठी रहने लगी। यहां भी उसका पति आकर गाली-गलाैच और लड़ाई-झगड़ा करता है और बार-बार मांगने पर भी उसकी सास-ससुर उसका दहेज का सामान व जेवरात नहीं लाैटा रहे हैं। उसके पति और सास-ससुर ने शादी के बाद से ही उसकाे लगातार प्रताड़ित करते रहे हैं। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पीड़िता ने अपने पिता गुलाब सिंह के साथ आकर रिपाेर्ट दी है। जांच थानाधिकारी सुभाषचंद पूनिया काे साैंपी गई है।

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