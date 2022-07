बचपन में पेड़-पहाड़ पर चढ़ती, अब आसमान खेल का मैदान:इंडिया में लाइसेंस नहीं मिला तो थाईलैंड गई, 50 बार 13 हजार फीट से कूदी

Hindi News

If I Did Not Get A License In India, I Went To Thailand, Jumped 50 Times From 13 Thousand Feet

बचपन में पेड़-पहाड़ पर चढ़ती, अब आसमान खेल का मैदान: इंडिया में लाइसेंस नहीं मिला तो थाईलैंड गई, 50 बार 13 हजार फीट से कूदी

“ Sky is not the limit, it’s my playground.” that’s what I believe...ये कहना है राजस्थान की पहली स्काई लाइसेंस डाइविंग 19 साल की सरोज गढ़वाल का। सरोज को बचपन से ऊंचाइयों पर जाने का शौक था। 10 साल की उम्र पर ऊंचे-ऊंचे पेड़ों और पहाड़ों पर चढ़ जाती। बड़ी हुई तो थाईलैंड जाकर स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग ली।

सरोज ने बताया कि इंडिया में USPA (यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन) का लाइसेंस नहीं मिलता है। स्काई डाइविंग का कोई भी फेडरेशन या बोर्ड नहीं हैं। इस वजह से उन्हें थाईलैंड जाना पड़ा। ट्रेनिंग के दौरान 50 बार 13 हजार फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की। 20 जुलाई 2022 को कोर्स पूरा होने पर USPA की ओर से A और B कैटेगरी का लाइसेंस मिला। अब वह पूरे विश्व में किसी भी ड्रॉपजोन में सोलो स्काई डाइविंग कर सकती है। उन्होंने बताया कि भारत में परमानेंट ड्रॉपजोन केवल हरियाणा के नारनौल में ही है।

बर्थ-डे गिफ्ट में स्काई डाइविंग का मौका मिला

सरोज का जन्म सीकर के लोसल इलाके के सांगलिया गांव में हुआ था। 11 साल की हुई तो परिवार जयपुर शिफ्ट हो गया। हमेशा से एडवेंचर का शौक था। 19वें बर्थ-डे से पहले परिवार को स्काई डाइविंग की इच्छा के बारे में बताया। पापा किशोर कुमार ने बर्थ-डे गिफ्ट के रूप में 20 अक्टूबर 2021 को हरियाणा के नारनौल के ड्रॉप जोन में बुकिंग करवा दी।

पहली स्काई डाइविंग के दौरान आसमान में जाकर खुशी से चिल्लाई

सरोज ने बताया कि नारनौल में पहली बार ड्रॉप जोन के इंस्पेक्टर ऐश्वर्य के साथ 13 हजार फीट ऊंचाई से स्काई डाइविंग का मौका मिला था। खुशी में आसमान में जाकर चिल्लाई थी, कहा था कि, 'मुझे हमेशा यही रहना है।' तब इंस्पेक्टर ने भी कहा- 'मेरी छोटी सी दुनिया में आपका स्वागत है।' इस तरह स्काई डाइविंग का सफर शुरू हुआ।

जनवरी 2022 में कोर्स करने हरियाणा गई

बीटेक की पढ़ाई के साथ स्काई डाइविंग चालू रही। अक्टूबर के बाद जनवरी 2022 में भी नारनौल गई। इंस्पेक्टर डॉक्टर राजकुमार बालाकृष्णन ने अन्य 9 लोगों के साथ 2 दिन तक ग्राउंड ट्रेनिंग दी। इसके बाद मार्च 2022 में भी नारनौल में 6000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की।

थाईलैंड जाकर लाइसेंस स्काई डाइविंग का कोर्स किया

सरोज ने बताया कि धीरे-धीरे स्काई डाइविंग का शौक बढ़ता गया और लाइसेंस स्काई डाइविंग करने का सोचा। 20 जून 2022 में कोर्स करने के लिए थाईलैंड चली गई। 1 महीने के कोर्स में 50 बार 13 हजार फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की।

25वीं डाइव यादगार रही

सरोज ने बताया कि A कैटेगरी का कोर्स 9 जुलाई को पूरा हो गया था। A कैटेगरी की 25वीं डाइव में उसे 5500 फीट और B कैटेगरी में 3300 फीट की ऊंचाई पर अपना पैराशूट खोलना होता था। कोर्स के दौरान 25वीं डाइव सबसे यादगार रही। जब डाइव करने के लिए प्लेन से नीचे कूदी तो आसमान में एक बड़ा सा रैंबो बना हुआ था, जिसके पीछे से वह नीचे आई। उस वक्त सनसेट का टाइम था। ऐसे में आसमान भी पूरी तरह से लाल था। सरोज ने कहा कि, यह पल हमेशा याद रहेगा।

अब C कैटेगरी का लाइसेंस लेना लक्ष्य

सरोज ने बताया कि अब वह C कैटेगरी का लाइसेंस भी लेना चाहती है, जिसके लिए उसे टोटल 200 बार स्काई डाइविंग करनी होगी। C कैटेगरी का लाइसेंस लेने पर वह हेलमेट पर कैमरा लगा भी सकेगी और स्काई डाइविंग करने वालों को डाइव करने से पहले हवा आदि के बारे में जानकारी दे सकेगी। इसके बाद वह D कैटेगरी का लाइसेंस हासिल कर इंस्पेक्टर का कोर्स कर स्काई डाइविंग करने वाले स्टूडेंट्स को कोच के तौर पर ट्रेनिंग दे सकती है। सरोज ने बताया कि इंस्ट्रक्टर का कोर्स C कैटेगरी का लाइसेंस मिलने पर भी किया जा सकता हैं।

मम्मी सबसे बड़ी मोटिवेटर

सरोज ने बताया कि सबसे अच्छी मोटिवेटर उनकी मम्मी सुप्यार हैं। वह हमेशा कहती हैं कि कोई भी अपना भाग्य साथ नहीं लेकर आता है। हमें रोज अपना भाग्य खुद बनाना होता है। दादा जीवणराम, पिता किशोर, मा सुप्यार और बड़े भाई नरेंद्र का सपोर्ट मिला। इसके अलावा हर दिन मेडिटेशन करती हूं। जिसका स्काई डाइविंग में फायदा मिला।

सरोज ने बताया कि मेडिटेशन करना उनके लिए काफी उपयोगी रहा।

15000 फीट ऊंचाई पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है

सरोज ने बताया कि 15000 फीट ऊंचाई से ज्यादा स्काई डाइव करने पर प्लेन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसी कारण समुद्र में लैंड करना पड़े तो, इसकी B कैटेगरी में ट्रेनिंग दी गई है। सरोज ने बताया कि कोर्स तभी पूरा होता है, जब आप डाइव के दौरान 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, राइट टर्न और लेफ्ट टर्न जैसे मेन्यूवर पूरे करते हो।

फन जंप में एक-दूसरे को पकड़े रहते

ट्रेनिंग में 4000, 5000 और 3000 फीट की अलग-अलग ऊंचाई पर अपना पैराशूट खोलना होता है। डाइव करने के बाद 10 सेकेंड में 1000 फीट नीचे, उसके बाद हर 5 सेकेंड में 1000 फीट नीचे आना होता है। टाइप करने के बाद पैराशूट खोलने के समय के बीच 55 से 60 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। सरोज ने बताया कि A कैटेगरी का कोर्स पूरा होने के बाद उसने अपने साथियों के साथ 2 वे, 3 वे, 4 वे, 5 वे जंप भी किए, जिसमें सभी एक साथ एक-दूसरे को पकड़े हुए रहते थे। इन्हें फन जंप भी कहते हैं।