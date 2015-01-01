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अनदेखी:अजीतगढ़ में डाक वितरण का कार्य महज एक पोस्टमैन के भरोसे, कामकाज हो रहे प्रभावित

अजीतगढ़22 मिनट पहले
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  • करीब एक वर्ष से रिक्त है पोस्टमैन का पद, आमजन को हो रही है परेशानी

स्थानीय डाकघर में करीब एक वर्ष से पोस्टमैन के सेवानिवृत्त होने के बाद से पद रिक्त होने के कारण अब यहां डाक वितरण का कार्य महज एक पोस्टमैन के भरोसे होने से अंचल में लोगों को समय डाक नहीं मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने डाकघर में क्षेत्र के विस्तार के मुताबिक पोस्टमैन जल्द नियुक्त करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक कई दशकों पूर्व अजीतगढ़ में डाकघर की स्थापना हुई। उस समय अजीतगढ़ का विस्तार काफी कम होने के साथ ही रीको आदि क्षेत्र नहीं था।

वर्ष 2005 में अजीतगढ़ रीको की स्थापना होने समेत अजीतगढ़ के मुख्य 23 वार्डों का विस्तार मूल आबादी क्षेत्र के अतिरिक्त नीमकाथाना रोड पर गढ़टकनेत तक, शाहपुरा रोड पर हथौरा मोड़ तक, चाैंमू रोड पर जयपुर सीमा स्थित डागर पेट्रोल पंप तक, श्रीमाधोपुर सड़क मार्ग पर करीब दिवराला तक हो गया है। ऐसे में अजीतगढ़ में डाक वितरण के लिए पोस्टमैन पूर्व के भांति ही है।

इसके कारण यहां डाक वितरण क्षेत्र विस्तार अधिक होने से काफी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। दूसरी ओर करीब एक वर्ष पूर्व एक पोस्टमैन के सेवानिवृत्ति होने के बाद अब एक साल से महज एक पोस्टमैन के भरोसे करीब पांच किमी परिधि में डाक वितरण का भार आ गया है।

अजीतगढ़ में दिनों दिन सरकारी कार्यालयों का विस्तार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, आबादी विस्तार का कार्य अनवरत जारी है। एक पोस्टमैन इतने लंबे क्षेत्र में समय पर डाक वितरण करने में असमर्थ होने से आमजन को डाक के लिए इंतजार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने डाक विभाग के उच्चाधिकारियों से जल्द क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए पोस्टमैन नियुक्त कर आमजन को राहत की मांग की है।

मामले में अजीतगढ़ डाकरघर पोस्टमास्टर गुलाबचंद कुमावत का कहना है कि क्षेत्र काफी लंबा है व पोस्टमैन एक है। एक पद लंबे समय से रिक्त चल रहा है। इसके कारण डाक वितरण में थोड़ी दिक्कत आ रही है। रिक्त पद की सूचना उच्चाधिकारियों को अनेक बार भेज दी गई है।।

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