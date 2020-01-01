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सीकर में 75 हजार की ठगी:बुजुर्ग ने कहा- साधु के वेश में कार सवार ने पूछा रास्ता, जादू-टोना कर बैग से निकाले रुपए

सीकरएक घंटा पहले
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62 साल का बुजुर्ग बैंक से दो लाख रुपए निकाल कर गांव जाने के लिए बस स्टैंड की ओर पैदल जा रहा था। इस दौरान पीछे से एक कार आई जिसमें साधु के वेश में एक युवक बैठा था। आरोप है कि कार सवार ने बुजुर्ग को जादू-टोना से अपने वश में कर लिया। इसके बाद दो लाख रुपए में से 75 हजार रुपए निकालकर भाग निकला। इस बात की जानकारी तब हुई जब बुजुर्ग अपने घर पहुंचा। बुजुर्ग ने बताया कि कार रोके जाने के बाद से उन्हें ठगे जाने का एहसास हो रहा था लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे थे।

बुजुर्ग का आरोप है कि कार सवार ने उन्हें जादू-टोना कर वश में कर लिया था। घर पहुंचने के बाद पूरी तरह होश आया तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी अपने पोते को दी। इसके बाद पोता बाइक लेकर घटनास्थल के आसपास जांच पड़ताल की। उसने कुछ दुकानों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस दौरान उसे कार दिखी लेकिन उसमें बैठा बाबा पहचान में नहीं आया। कार के नंबर भी नहीं दिखे। थक हार कर पीड़ित ने 24 जनवरी को थाने में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होते ही जांच अधिकारी एएसआई नरेंद्र को नगरीय निकाय चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया। चुनाव के बाद ही मामले में जांच हो पाएगी।

​​​​​​​नागौर का पता पूछने के लिए रोकी थी कार

ठगी केे शिकार भीखण गांव निवासी गोपालाराम 21 जनवरी को बाड़लवास कस्बे में स्थित बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर घर की ओर लौट रहे थे। इस दौरान वे दोपहर करीब साढ़े तीन बजे खेड़ी बस स्टैंड के पास पैदल पहुंचे। इस दौरान उनके पीछे से आ रही कार उनके पास रुकी। कार में पीछे की सीट पर साधु के जैसे कपड़े पहने हुए करीब 38 वर्ष का युवक बैठा हुआ था। उसने नागौर जाने का रास्ता पूछा। गोपालाराम ने कार सवार को रास्ता बता दिया तो साधु ने बदले में 10 रुपए दिए।

बुजुर्ग ने बताया कि कार सवार ने उनके हाथ में पानी की कुछ बूंदे टपकाई और एक रंगीन कांच देते हुए कहा कि मुट्ठी बंद कर ले। कुछ देर बाद उसने मुट्ठी खोलने को कहा। जब मुट्ठी खोली तो उसमें एक चना निकला। गोपालाराम ने बताया कि जो कुछ भी वह साधु बोल रहा था, मैं वैसे ही करने लगा था। अपनी सुधबुध खो बैठा था। इसी दौरान कार सवार बाबा बने युवक ने मुझसे रुपए वाला बैग मांगा, मैंने उसे बैग दे दिया। फिर कार सवार ने बैग में से 50 हजार रुपए की एक गड्डी और एक गड्डी में से कुछ रुपए निकाल लिए, इसके बाद बैग वापस लौटा दिया। फिर कार लेकर नागौर की तरफ चला गया।घर पहुंचा तो उसको होश आने लगा, अपने पोते को जानकारी दी तो

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