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विभाजन:27 वार्डों के बंटवारे में किसी वार्ड में 1 गांव तो किसी में 10

दांतारामगढ़3 घंटे पहले
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पंचायत समिति सदस्याें के लिए होने वाले चुनाव के लिए पंचायत समिति के 27 वार्डों को इस तरह से बांटा गया है। इसमें वार्ड एक में खूड़, करणपुरा, वार्ड दाे में करणपुरा, कंवरपुरा, वियजपुरा, झुन का बास, राड़ की ढाणी, वार्ड तीन में बानूड़ा, करीरों की ढाणी, लामी की ढाणी, तिपनियां की ढाणी, वार्ड चार में सुलियावास, शिवभजनपुरा, खातीवास, खीचड़ों की ढाणी, गोड़ियावास, वार्ड पांच में मुंडियावास, राड़ की ढ़ाणी, बड़ का चारणवास, अमरपुरा, काबरियावास, नीमावास, वार्ड छह में दांता, कीरों की ढाणी, ज्ञानदासपुरा वार्ड सात में रामगढ़, वार्ड आठ में धोलासरी, बुबाना, पुनियाणा, चंदेली का बास, गुवारड़ी, अणतपुरा, वार्ड नाै में भारीजा, चिमनपुरा, जवाहर नगर, भैरूनगर, चक मिटाई, गोरियां, चक भारीजा नं. एक, चक भारीजा नं. दाे, दौलतपुरा, अहीर का बास, वार्ड 10 में सुरेरा, कुडियों की ढाणी, जीवणपुरा, मंढ़ा सुरेरा, वार्ड 11 में डांसरोली, गुमानपुरा, नयाबास, बेणियां का बास, पृथ्वीराजपुरा, वार्ड 12 में कांकरा, हिंडाला का बास, दूलेपुरा, शिवसिंहपुरा, नौसाल, विजयपुरा, वार्ड 13 में राजपुरा, लक्ष्मीपुरा, हरिपुरा, प्रेमपुरा, केरिया, वार्ड 14 में मेई, राजनपुरा, अमानीपुरा, दान जी का बास, भोऱडों का बास, नाक्या वाली, केशव का बास, वार्ड15 चक, रामनगर, उमाड़ा, गोपीनाथपुरा, वार्ड 16 में करड़, मंगरा, बाल्यावास, वार्ड 17 कुली, करणीपुरा, कल्याणपुरा, बगड़ियों की बास, वार्ड 18 खाचरियावास, चैनपुरा, रामजीपुरा, लांबा नगर, वार्ड 19 से पचार, श्यामपुरा, श्यामनगर, वार्ड 20 से लिखमा का बास, सांवत का बास, बुच्यासी, चक कैलाश, चारणवास नाड़ा वार्ड 21 में बनाथला, रूलाना, श्रीरामपुरा, कुशालपुरा, हनुमान नगर, वार्ड 22 में बाय, आदर्श नगर, वार्ड 23 में मगनपुरा, जालूंड, नाड़ा, वार्ड 24 में बाज्यावास, चक गोगावास, हीरवास, सज्जनपुरा, हनुमानपुरा, दलतपुरा, मोटलावास, गोगावास, खोखरों का बास, सुंदारिया वार्ड 25 में खोरा, कांटिया, बल्लूपुरा, कैलाश वार्ड 26 में रूपगढ़, नयाबास, भवानीपुरा, तूली का चारणवास, मोतीपुरा, ठेहट वार्ड 27 में दूधवा, मोहनपुरा, जीवनपुरा, उदयपुरा व रामपुरा शामिल हैं। इन 27 वार्डों में एक लाख 89 हजार 453 मतदाता हैं। इसमें अजीब बात सामने आइर् है कि किसी वार्ड में केवल एक गांव को तो किसी वार्ड में पांच से 10 गांवों को शामिल किया गया है।

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