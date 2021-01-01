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  • In The Khetri River Of Khandela, The Irrigation Department Will Spend 39.87 Crore To Construct The Chaitha Bada Dam In The District This Year, 836 Hectares Will Be Irrigated.

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राज्य सरकार ने दी प्राेजेक्ट काे मंजूरी:खंडेला की काेटड़ी नदी में 39.87 करोड़ खर्च कर सिंचाई विभाग इसी साल बनवाएगा जिले का चाैथा बड़ा बांध, 836 हैक्टेयर में होगी सिंचाई

सीकर4 घंटे पहलेलेखक: सुरेंद्र चिराना
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  • अब नाबार्ड से बजट जारी हाेने के साथ ही शुरू करवा दिया जाएगा बांध का निर्माण कार्य
  • काेटड़ी व ढाणी गुमान सिंह पंचायत सहित 10 किलोमीटर क्षेत्र में अाने वाले आधा दर्ज से ज्यादा गांवों में सुधरेगा जलस्तर

तीन दशक से पानी की किल्लत से परेशान खंडेला के पहाड़ी क्षेत्र की काेटड़ी व ढाणी गुमानसिंह ग्राम पंचायत की 10 हजार से ज्यादा आबादी के लिए वर्ष 2021 में सिंचाई विभाग राहतभरी खबर लेकर आया है। खबर ये है कि विभाग द्वारा इसी साल दाेनाें ग्राम पंचायत से जुड़े आधा दर्ज से ज्यादा गांवाें में वाटरग्राउंड लेवल बढ़ाने के लिए 39 करोड़ 87 लाख की लागत से काेटड़ी नदी में जिले का चाैथा बड़ा बांध निर्माण कराया जाएगा।

इसमें 72.03 मिलियन घन फीट पानी का भराव हाे सकेगा। बांध के पानी से काेटड़ी व ढाणी गुमान सिंह पंचायत क्षेत्र में आने वाले भहरा, लुहारवास, काेटड़ी, तिवाड़ी की ढाणी, ढाणी गुमान सिंह आदि से जुड़े करीब 10 किमी एरिया में वाटर ग्राउंड लेवल सुधरेगा। इससे लंबे समय से सूखे हैंडपंप व ट्यूबवैल में पेयजल उपलब्ध होने लगेगा। वहीं इसी एरिया की 836 हैक्टेयर कृषि भूमि में खेती के लिए ढाई सौ से ज्यादा किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा।

25 साल से सूखा पड़ा है काेटड़ी इलाका
कृषि विभाग के रिकाॅर्ड के मुताबिक जिले के खंडेला इलाके के काेटड़ी क्षेत्र में 25 साल से वाटरग्राउंड लेवल गहराने की वजह से सूखा पड़ा है। यहां किसान खरीफ सीजन बरिश से ही खेती करते हैं। इलाके काे भूजल विभाग द्वारा डार्क जाेन घाेषित किया हुआ है। रबी की खेती का एरिया महज दाे से तीन प्रतिशत ही है। ऐसी स्थिति में यहां के स्थानीय वाशिंदाें के लिए पेयजल संकट भी बना रहता है। लाेगाें काे टैंकराें से पानी मंगवाना पड़ता है।

10 किलोमीटर क्षेत्र में सुधरेगा भूजल स्तर
काेटड़ी नदी के बहाव क्षेत्र में बनाए जा रहे बांध के पानी से स्थानीय वाशिंदाें काे दाेहरा फायदा हाेगा। पहला फायदा ये है कि काेटड़ी इलाके के करीब 10 किमी से ज्यादा एरिया में भूजल स्तर में सुधार हाेगा। इससे नलकूप व हैंडपम्पाें में पानी का लेवल सुधरेगा। पेयजल समस्या दूर हाेगी। दूसरा बांध में बारिश का पानी सहेज कर विभाग द्वारा आस-पास के क्षेत्र में किसानाें काे सिंचाई के लिए भी पानी की सप्लाई पहुंचाई जा सकेगी।

खंडेला-शाकंभरी की पहाड़ियों के पानी से हाेगा भराव
बांध में खंडेला व शाकभंरी तक की 51.57 वर्ग किमी पहाड़ी क्षेत्र से पानी का बहाव हाेकर बांध में गिरेगा। अब तक इन पहाड़ियाें से बहने वाला बरसाती पानी काेटड़ी नदी से हाेकर कांतली नदी में जा रहा था जाे चला गुहाला के मैदानी इलाकाें व्यर्थ में ही बह जाता था।

इन गांवों काे मिलेगा पानी संग्रहण का फायदा
इस क्षेत्र में खंडेला इलाके के काेटड़ी व ढाणी गुमान सिंह पंचायत क्षेत्र में आने वाले भहरा, लुहारवास, काेटड़ी, तिवाड़ी की ढाणी, ढाणी गुमान सिंह आदि गांवाें के लाेगाें काे फायदा मिलेगा। यानी इन दाेनाें ग्राम पंचायताें की सीमा में आने वाले इन सभी गांवाें की 10 हजारआबादी के लिए बांध में पानी सुरक्षित हाेगा।

जिले में अन्य बांधाें की तुलना में काेटड़ी बांध की क्षमता
जिले मेें काेटड़ी बांध में 72.03 मिलियन घन फीट पानी की भराव क्षमता रहेगी। यह बांध नीमकाथाना इलाके के तीन बांधाें के बाद जिले में चाैथा सबसे बड़ा बांध हाेगा।

250 से ज्यादा किसानाें काे प्रेसर इरिगेशन दिया जाएगा सिंचाई का पानी
सिंचाई विभाग की याेजना के मुताबिक बांध से जुड़े 250 से ज्यादा किसानाें काे सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। इन किसानाें काे विभाग पानी सप्लाई के लिए कनेक्शन जारी करेगा। उसके आधार पर किसानाें काे प्रेशर इरिगेशन सिस्टम से जाेड़कर फसलाें की सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। प्रेशर इरिगेशन सिस्टम का फायद ये हाेगा कि बांध से सिंचाई कनेक्शन लेने वाले किसानाें काे पानी की सप्लाई बराबर हाेगी। इससे किसान 836 हैक्टेयर क्षेत्र में खेती कर सकेंगे।

प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी मिली बजट आते ही काम करवा देंगे
कोटड़ी नदी के बहाव क्षेत्र में स्थानीय विधायक महादेव सिंह खंडेला द्वारा नाबार्ड की वित्तीय सहायता के तहत बांध निर्माण का प्रोजेक्ट तैयार करवाया गया था। प्रोजेक्ट को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। नाबार्ड से बजट जारी होते ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। -भोलाराम, एक्सईएन, सिंचाई विभाग, सीकर

बांध निर्माण के लिए जल्द ही बजट भी स्वीकृत करवा दिया जाएगा
इलाके में लंबे समय से पेयजल समस्या को देखते हुए कोटड़ी नदी में 39 करोड़ 87 लाख रुपए का बांध निर्माण प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया गया है। जल्द ही नाबार्ड से बजट की स्वीकृति जारी करवा दी जाएगी। इसके लिए सरकार व नाबार्ड के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। -महादेव सिंह खंडेला, विधायक, खंडेला

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