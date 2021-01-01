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नगर पालिका चुनाव:निर्दलीय होंगे निर्णायक, फतेहपुर : 55 में से कांग्रेस ने 25 सीटों पर कब्जा किया, भाजपा को मिली 17

फतेहपुर3 घंटे पहले
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फतेहपुर. मतगणना स्थल के बाहर परिणाम के बारे में जानकारी लेते लोग। - Dainik Bhaskar
फतेहपुर. मतगणना स्थल के बाहर परिणाम के बारे में जानकारी लेते लोग।
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55 वार्डों के परिणाम आने के बाद चेयरमैन की चाबी निर्दलीयों के हाथ में है। कुल 55 पार्षदों में कांग्रेस के 25, भाजपा के 17 और निर्दलीय 13 विजयी हुए हैं। चेयरमैन पद के जादुई आंकड़े से दोंनो ही दल पीछे हैं। ऐसे में उन्हें निर्दलीयों का समर्थन हासिल करना जरूरी है। सबसे पहले नतीजा वार्ड तीन और सबसे आखिर में वार्ड 55 का आया।

इस बार 55 पार्षदों में से 23 महिलाएं जीत कर आई हैं। सबसे बड़ी जीत वार्ड 28 से कांग्रेस के मुश्ताक नजमी को 522 वोट से मिली। उनकी जीत का कारण जिला महामंत्री का पद होना तथा गत तीन बार से वे या उनके परिजन का पार्षद होना व जनता के मध्य मिलनसारिता और आम आदमी का काम करना है।

सबसे छोटी जीत वार्ड 13 से निवर्तमान पार्षद अल्ताफ कुरैशी की मात्र एक मत से रही। इनकी जीत का कारण सबसे पहले तो इस वार्ड में फतेहपुर में सबसे कम मतदान होना रहा तथा दूसरा उनका मुकाबला पूर्व पार्षद शौकत जिंदरान से रहा। उनके पुत्र अभी निवर्तमान पार्षद हैं। अल्ताफ कुरैशी और पार्षद शौकत जिंदरान के पुत्र का कांग्रेस से पार्षद होना, वार्डो के पुनर्सीमांकन के कारण दोनों का ही वार्ड एक हो गया।

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