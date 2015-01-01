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कोरोना का कहर:संक्रमित रिटायर्ड पीआरओ व 85 वर्षीय महिला की मौत

सीकर3 घंटे पहले
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  • 85 नए कोरोना पॉजिटिव, अब तक 71 की मौत

जिले में कोरोना वायरस जानलेवा साबित हो रहा है। शुक्रवार को दो और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमण से रिटायर्ड पीआरओ की मौत हो गई। वे कई दिनों से निजी हॉस्पिटल में उपचार करवा रहे थे। इसके अलावा दूसरी मौत सांवली कोविड हॉस्पिटल में हुई। नागौर के फिरवासी गांव की 85 साल की महिला की मौत हो गई। महिला को दो दिन पहले ही कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इसके अलावा जिले में शुक्रवार को जिले में 85 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें एसबीआई बैंक दांतारामगढ़ का स्टाफ संक्रमित मिला है।

अजीतगढ़ हॉस्पिटल और नांगल नाथूसर पीएचसी के स्टाफ की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। एसके हॉस्पिटल के फिजिशियन की बेटी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिजिशियन पहले ही संक्रमित मिल चुके हैं। जिले में अब तक 7994 संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 6340 स्वस्थ हो चुके हैं।

शुक्रवार को 82 जनों को डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा शुक्रवार को सीकर शहर में 44, फतेहपुर ब्लाक में 6, खंडेला ब्लॉक में 2, कूदन ब्लाक में 6, लक्ष्मणगढ़ ब्लाॅक में 8 नीमकाथाना ब्लॉक में 3 और पिपराली ब्लॉक में 3, श्रीमाधोपुर ब्लाक में 2 व दांता ब्लाक में 11 नए कोरोना पॉजिटिव मिले है। स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित क्षेत्र में कन्टेनमेंट बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से स्प्रे, सैम्पलिंग व सैनेटाइजेशन की गतिविधि की गई हैं। विभाग की ओर से अब तक 1 लाख 10 हजार 359 सैम्पलों की जांच की गई है, जिनमें से 1 लाख 630 की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है।

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