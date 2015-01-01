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उत्सव:बाजार में घूमने के बजाय घर में कराएंगे सुंदरकांड के पाठ, बच्चों के लिए भी पटाखे की जगह गुब्बारे

सीकर4 घंटे पहले
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  • दिवाली को लेकर लोगों में उत्साह वही, लेकिन कोरोनाकाल में सेलिब्रेशन का तरीका बदल गया है

कोरोनाकाल में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना के साथ रोशनी के त्योहार दीपावली की खुशियों को आकर्षक बनाने के लिए लोगों ने अपनी-अपनी व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। इस बार दिवाली पर बाजार में घूमने के बजाय लोग घरों में सुंदरकांड के पाठ कराएंगे। पटाखों पर पाबंदी के बाद कई परिवार बच्चों के लिए गुब्बारे खरीद रहे हैं। वहीं एक डॉक्टर दंपति ने बच्चों के साथ जरूरतमंद परिवारों को 2 दिन तक आवश्यक वस्तुएं वितरित करने के लिए प्लान बनाया है।

दिवाली पर जरूरतमंद लोगों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करेंगे
एसके हॉस्पिटल के मस्तिष्क एवं मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम बगड़िया जरूरतमंद लोगों की मदद कर दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। वे अपने दोनों बच्चे एवं पत्नी के साथ दीपावली के 2 दिन जरूरतमंद लोगों को कपड़े मिठाई तथा अन्य घरेलू उपयोग की सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए ₹20 हजार रुपए का बजट भी तय किया है।
दिवाली के लिए घर को सजाया, परिवार के साथ 2 दिन करेंगे सुंदरकांड पाठ
सीकर शहर के रानी सती रोड निवासी जय प्रकाश सैनी का कहना है कि वे 2 दिन तक घर रहकर मंदिर में सुंदरकांड पाठ करेंगे। इसके लिए इन्होंने पूरे परिवार के साथ मंदिर की सजावट भी शुरू कर दी है। बच्चों के मनोरंजन के लिए प्रकाश ने बताया कि गुब्बारे भी खरीदे गए हैं।
गांव में माता-पिता के साथ रहकर मनाएंगे दिवाली, खेत में करेंगे काम
एसके हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉ रघुनाथ चौधरी दीपावली पर्व को दीपावली सेलिब्रेशन के लिए पैतृक गांव में माता पिता के साथ रहेंगे। इसके लिए इन्होंने परिवार के साथ पूर्व प्लानिंग भी तय कर ली है। इनका कहना है की कोरोना काल में वह लंबे समय बाद एक बार फिर बच्चों को लेकर अपने माता-पिता के साथ 2 दिन खेत में काम करेंगे।
फार्म हाउस पर खेल प्रतियोगिता होगी
शीतला चौक निवासी कपड़ा व्यापारी रवि पारीक का कहना है कि वे 2 दिन तक दीपावली त्योहार को सेलिब्रेशन करने के लिए विशेष व्यवस्था की है । कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में अपने पैतृक फार्म हाउस हर्ष जाकर मनाने का निर्णय किया है। जहां बच्चों के साथ गुबारा उड़ा उड़ा कर व खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर मनोरंजन करेंगे।
राम दरबार में 2 दिन करेंगे सजावट
सुभाष कॉलोनी निवासी किराना व्यवसाई मोहन कुमावत ने 2 दिन धार्मिक आयोजन के साथ बिताने की प्लानिंग की है। कुमावत का कहना है कि वह 2 दिन तक घर पर रहकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंदिर में सुंदरकांड पाठ करेंगे।
मंदिर में कराएंगे सुंदरकांड पाठ
एसके हॉस्पिटल सीकर के मनोचिकित्सक डॉ रामचंद्र लाम्बा ने अपनी पत्नी सुशीला देवी तथा बच्चे दक्ष व प्राचिता के साथ घर पर ही रहकर सुंदरकांड का पाठ करवाने की तैयारी की है।
बच्चों के साथ खेलेंगे बैडमिंटन
किसान कॉलोनी निवासी सुरेंद्र पूनिया नौसेना में हैं। लंबे समय बाद पहली बार घर पर दिवाली मनाएंगे। घर पर ही रहकर बेटी अंशु व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बैडमिंटन खेलेंगे।

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