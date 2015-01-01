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खेल:मूंडरू में जय हो वॉलीबॉल स्पर्धा शुरू उद्‌घाटन मैच छीलावाली टीम ने जीता

मूंडरू4 घंटे पहले
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  • दानदाताओं ने खिलाड़ियों के लिए आर्थिक सहयोग किया, ट्रॉफी भी दी

राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के खेल मैदान में जय हो वॉलीबॉल कप सीजन-2 प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ सरपंच प्रतिनिधि रामजीलाल मिश्रा, समाजसेवी सूरजमल फौजी, जय हिंद स्पोर्ट्स एकेडमी के बलबीर सिंह शेखावत, घीसालाल सैनी जालपाली, जनसेवक धन्नालाल सैनी ने किया।

आयोजक रामसिंह मीणा व मुकेश कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्‌घाटन मैच खेलगांव डेरावाली तथा छीलावाली महरोली के मध्य खेला गया। इसमें छीलावाली महरोली ने 2-0 से खेलगांव डेरावाली को हराया। प्रतियोगिता में भामाशाह शेखर मिश्रा ने 14000, सूरजमल फौजी ने 5100, घीसालाल सैनी ने 5100, दिनेश सैनी जालपाली ने 1100, आदर्श एनजीओ संस्था ने 2100 व ट्राॅफी, श्याम चौधरी मऊ ने 1100 रुपयों का योगदान दिया। आयोजकों ने भामाशाहों का आभार व्यक्त कर माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया।

मंचासीन अतिथियों में रामजीलाल मिश्रा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव के युवाओं द्वारा खेल के क्षेत्र में राज्यस्तर तक की प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं जो खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात है, वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। इस दौरान कृष्ण कुमार, कालूराम, फिरोज खान सहित कई खिलाड़ी उपस्थित रहे।

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