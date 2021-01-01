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मौसमवाणी:दिसंबर से ज्यादा सर्द रही जनवरी, 8 बार माइनस में पारा

सीकर3 घंटे पहले
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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो।
  • दिसंबर में 4 बार जमाव बिंदु से नीचे रहा तापमान, अब फरवरी में मिलेगी सर्दी से राहत

जनवरी के आखिरी दिन भी तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया। रविवार को तापमान माइनस 0.5 डिग्री रहा। यही स्थिति दिसंबर माह में रही थी। दिसंबर में भी 27 तारीख के बाद अंतिम चार दिन सर्दी का पारा जमाव बिंदु के नीचे ही दर्ज हुआ था। तुलना की जाए तो दिसंबर के मुकाबले जनवरी ज्यादा ठंडी रही। दिसंबर में जहां 4 दिन तापमान माइनस में रहा था।

वहीं फरवरी में 8 बार तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब फरवरी के पहले सप्ताह में एक बार फिर मौसम में बदलाव के आसार बनने लगे हैं। जयपुर मौसम विभाग अनुसार फरवरी के प्रथम पांच दिन में मौसम सामान्य रहेगा। इसके बाद 4 व 5 फरवरी तक शेखावाटी अंचल सहित प्रदेशभर में कई स्थानों पर चक्रवाती बादलों का दबाव व बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है।

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जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार अगले चार दिन तक शेखावाटी सहित प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान में कई स्थानों पर सुधार होने के साथ ही मौसम सामान्य होने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभा में 4-5 फरवरी तक चक्रवाती बादलों का दबाव बनने के साथ कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार अब सर्दी का असर भी कम होने लगेगा। फिलहाल दिन गर्म एवं रातें ठंडी रहेगी। इस वजह से तापमान में भी बढ़ोत्तरी की संभावना है। आसमान साफ होने के साथ दिन में धूप में भी तेजी रहेगी।

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