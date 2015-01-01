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हादसा:जीप व बाइक की भिड़ंत बाइक सवार की मौत

रामगढ़ शेखावाटी2 दिन पहले
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मंडावा से ठीमोली आ रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। जबकि उसका साथी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि संदीप पुत्र रामेश्वरलाल लुहार (20) निवासी ठीमोली अपनी बाइक से मंडावा से गांव आ रहे थे। रास्ते में ताखलसर से मंडावा की ओर जा रही जीप से न्यांगली के पास मोड़ पर भिड़ंत हो गई, जिससे संदीप की मौत हो गई वहीं उसका साथी सुरेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक युवक गांव में ही रहकर पढ़ाई करता था तथा उसने 12 तक पढ़ाई की थी।

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