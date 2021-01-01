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विरोध प्रदर्शन:किसान मोर्चा चंदपुरा ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के पुतले की शवयात्रा निकाल जलाया

सीकर3 घंटे पहले
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सांवली सर्किल पर पुतला जलाते हुए किसान। - Dainik Bhaskar
सांवली सर्किल पर पुतला जलाते हुए किसान।

किसान मोर्चा चंदपुरा ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले की शव यात्रा निकाली। शव यात्रा मिरवाली तलाई से सांवली सर्किल तक निकली। चौ. चरणसिंह सर्किल पर पुतले का दाह संस्कार किया। इस दौरान किसानों ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग रखी। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना की जांच कराने की मांग रखी।

किसानों ने सवाल किया लाल किले पर उपद्रव करने वाला पीएम मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाता है। जबकि आंदोलन को तोड़ने को लिए घटना किसानों के माथे मंढ दी। असली गुनाहगार को बचाया जा रहा है। भाजपा धरने पर बैठे किसानों पर हमला करवा रही है। इसे बर्दाश्त नही किया जाएगा। किसानों ने चेताया कि मोदी सरकार ने कानून वापस नही लिए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

बनवारीलाल मावलिया और नरेंद्र फौजी के नेतृत्व में निकाली रैली में जाट महासभा के रतन सिंह पिलानिया, किसान यूनियन के दिनेश जाखड़, बीएल मील, सरदार गोरा, ओमप्रकाश गोरा, बाबूलाल जाखड़, मंसाराम मावलिया, नेमीचंद मावलिया, महेंद्र डोरवाल, जवानाराम उगमाराम मावलिया, भगवानाराम राड, रामनिरंजन चौधरी, बनवारीलाल चौधरी, सालगराम सेवदा, बजरंग सेवदा, झाबर कृष्णिया, नेमीचंद भूरिया, शिवलाल महला, दिनेश, हीरालाल बुरडक, महेंद्र बुरडक, संतोष सहित सेंकडो किसान शामिल हुए।

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