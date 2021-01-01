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कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय का निर्देश:स्नातक व स्नातकोत्तर दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 6 फरवरी

सीकर4 घंटे पहले
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कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं फीस जमा करवाने के लिए अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 फरवरी की है। स्नातक प्रथम वर्ष में 15 जनवरी 2021 के बाद एप्लीकेशन विड्रोल करने या टीसी ले जाने वाले विद्यार्थियों का पोर्टल पर सूचना अपडेट की जाएगी।

आयुक्तालय ने सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स व एडमिशन इंचार्ज को यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए गए हैं उनसे फोन पर संपर्क कर दस्तावेज सत्यापित करवाए जाएं। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध में जो विद्यार्थी प्रमोट होने से वंचित रह गए थे उन विद्यार्थियों को प्रमोट करने एवं ई-मित्र पोस्टिंग करने तथा ई-मित्र पर फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 फरवरी कर दी गई है।

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