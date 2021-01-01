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नगर पालिका चुनाव:लक्ष्मणगढ़- भाजपा-कांग्रेस बराबरी पर, दाेनों के 14-14 उम्मीदवार जीते

लक्ष्मणगढ़3 घंटे पहले
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भाजपा व कांग्रेस दाेनाें काे बराबर 14-14 सीटें मिली हैं। 11 सीटाें पर निर्दलीयाें व एक सीट पर माकपा ने कब्जा किया है। स्पष्ट है कि 40 सदस्याें वाली नगरपालिका बाेर्ड की चाबी निर्दलीयाें के हाथाें में हाेगी। क्याेंकि दाेनाें दलाें काे बहुमत के लिए आवश्यक 21 पार्षदाें का आंकड़ा जुटाने के लिए सात पार्षदाें का समर्थन जुटाना हाेगा। भाजपा पिछले चुनावाें की अपेक्षा ढाई गुणा ज्यादा फायदे में रही है। 2015 में हुए चुनावाें में पार्टी महज चार सीटाें पर ही सिमटकर रह गई थी।

इस बार पार्टी काे 14 सीटाें पर विजय मिली है, जबकि पार्टी ने 22 वार्डाें में ही अपने प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस ने 34 वार्डाें में प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें महज 14 ही जीत पाए हैं। भाजपा के शहर मंडल अध्यक्ष तथा वार्ड 39 से पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन दायमा सर्वाधिक मताें के अंतर से चुनाव जीते हैं। उन्हाेंने अपने प्रतिद्वंद्वी काे 816 मताें से पराजित किया है। सबसे कम अंतर की जीत वार्ड वार्ड 14 से निर्दलीय कुरैशी तथा वार्ड 21 से माेहमद तालीम की रही।

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