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पालिकाध्यक्ष चुनाव:लक्ष्मणगढ़, कांग्रेस प्रत्याशी की संतान संबंधी गलत जानकारी देने की शिकायत; पर्चा स्वीकार, भाजपा का आरोप : कलेक्टर-रिटर्निंग अधिकारी कांग्रेस के चुनाव एजेंट बने

सीकर4 घंटे पहले
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सीकर. शिकायत के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने लगाए आरोप। - Dainik Bhaskar
सीकर. शिकायत के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने लगाए आरोप।
  • मुस्तफा कुरैशी कांग्रेस से है प्रत्याशी, आवेदन में बताई 4 संतान, भाजपा का आरोप- 1995 के बाद की संतान संबंधी जानकारी छिपाई
  • जिलाध्यक्ष चौधरी बोलीं- इन्हीं अधिकारियों ने भाजपा के पंस. सदस्य को बिना किसी कागजी कार्रवाई के प्रधान के चुनाव से वंचित कर दिया था

नगर पालिका चेयरमैन की कुर्सी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। बुधवार को भाजपा ने लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस के चेयरमैन पद प्रत्याशी मुस्तफा कुरैशी केखिलाफ संतान संबंधी तथ्य छुपाने की शिकायत दी।

नामांकन खारिज नहीं किए जाने पर भाजपा ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने और अफसरों से दबाव में काम करवाने का आरोप लगाया। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में चेयरमैन पद के भाजपा प्रत्याशी ललित पुरोहित ने रिटर्निंग अधिकारी डॉ कुलराज मीणा को शिकायत दी कि कांग्रेस प्रत्याशी मुस्तफा कुरैशी ने अपने नामांकन पत्र में संतान संबधी तथ्यों की गलत जानकारी दी है। कुरेशी ने 27 नवम्बर 1995 के बाद पैदा हुई दो संतानों की जन्मतिथि की गलत जानकारी दी है।

शिकायत के बाद से संतान संबंधी गलत जानकारी देने का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। सोशल मीडिया पर राशन कार्ड की प्रति सहित अन्य दस्तावेज भी वायरल हुए। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र स्वीकार किए जाने पर भाजपा ने पत्रकार वार्ता कर कांग्रेस पर अफसरों को दबाव में लेकर काम करवाने के आरोप लगाए।

संतान संबंधी शिकायत पत्र में नामांकन खारिज करने की मांग की गई थी। जांच के दौरान उद्घोषणा प्रपत्र में 27 नवंबर 1995 के बाद शून्य संतान पैदा होना बताया गया है। इस आधार पर नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाजवूद स्वयं के स्तर पर मामले की अलग से जांच करवाएंगे। -डॉ. कुलराज मीणा, एसडीएम व रिटर्निंग अधिकारी

भाजपा ने लक्ष्मणगढ़ एसडीएम और कलेक्टर पर कांग्रेस के चुनाव एजेंट होने का आरोप लगाया है। बुधवार को लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका में कांग्रेस चैयरमेन पद उम्मीदवार के खिलाफ शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नही करने पर जिलाध्यक्ष इंद्रा चौधरी ने यह आरोप लगाया। भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रा चौधरी ने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मुस्तफा कुरेशी ने नामांकन पत्र में संतान संबंधी सूचना गलत तरीके से पेश करने पर आपत्ति दर्ज कराई।

कांग्रेस प्रत्याशी मुस्तफा कुरेशी ने नामांकन पत्र में दिनांक 27-11-1995 के बाद पैदा हुई दो संतानों की जन्म तारीख झूठी प्रस्तुत की है। जिला अध्यक्ष ने इसके राशन कार्ड और वोटर लिस्ट के दस्तावेज प्रस्तुत किए। आरोप है कि भाजपा के दिनेश जोशी ने कलेक्टर को भी बताया उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी कांग्रेस के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के अनुसार एक संतान की उम्र 23 वर्ष और जन्म तिथि 23-6-1996 दर्शाई गई है। इसकी आपत्ति अधिकारियों को दर्ज करवाई।

लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसे ही पंचायत चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के साथ होने पर इन्हीं अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वह भी बिना किसी कागजी कार्रवाई के बिना किसी सुनवाई के भाजपा के पंचायत समिति सदस्य को प्रधान चुनाव से वंचित कर दिया। अधिकारियों ने कांग्रेसी नेताओं से मिली भगत कर वहां प्रधान कांग्रेस का बना दिया।

कांग्रेस प्रत्याशी के साथ होने पर भाजपा की ओर से दर्ज आपत्ति को सुना तक नहीं गया। रिटर्निंग अधिकारी व कलेक्टर द्वारा मर्यादाओं व नियमों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान दिनेश जोशी, जिला महामंत्री भंवरलाल वर्मा, रमेश जलधारी, भागीरथ गोदारा, मीडिया प्रभारी जितेंद्र माथुर आदि मौजूद रहे।

जांच के बाद 31 नामांकन वैध पाए गए, आज पर्चा वापस ले सकेंगे पालिकाध्यक्ष प्रत्याशी
7 नगर पालिकाओं में बुधवार को अध्यक्ष पद के नामांकन पत्रों की जांच के बाद 31 नामांकन सही पाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि फतेहपुर में एक, रामगढ़ शेखावाटी में दो नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं। फतेहपुर में आठ, लक्ष्मणगढ़ में तीन अभ्यर्थियों के चार, रामगढ़ शेखावाटी में चार, श्रीमाधोपुर तीन अभ्यर्थियों के पांच, खण्डेला तीन, रींगस तीन, लोसल में चार अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। 4 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।

लक्ष्मणगढ़ में संतान संबंधी मामले में पंस. सदस्य को किया जा चुका है अयोग्य घोषित
दो महीने पहले हुए लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में संतान संबंधी मामला सामने आया था। चुनाव में वार्ड 18 से चुने गए भाजपा सदस्य विजेंद्र को संतान संबंधी गलत जानकारी देने के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। जांच के लिए विजेंद्र की पत्नी को मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के नोटिस दिए गए। सदस्य की पत्नी के पेश नहीं होने पर पंचायती राज विभाग ने विजेंद्र को अयोग्य घोषित कर दिया। हालांकि पिछले दिनों हाईकोर्ट ने वार्ड 18 में उपचुनाव करवाए जाने पर रोक लगा दी थी।

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